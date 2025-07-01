Odczuwam ból lub dyskomfort podczas odciągania pokarmu
Początkowa tkliwość jest normalna, jednak ogólnie odciąganie pokarmu nie powinno być bolesne. Ból podczas korzystania z laktatora lub dyskomfort związany z odciąganiem pokarmu jest często spowodowany nieprawidłowym rozmiarem poduszki/kołnierza, osłony piersi lub wkładki, ustawieniem pozycji laktatora, ustawieniami ssania lub zużytymi częściami laktatora.
Odciąganie mleka powinno powodować rytmiczne uczucie ciągnięcia. Nie powinno wiązać się z dyskomfortem, pieczeniem, szczypaniem ani bólem.
Ból i stres mogą zakłócać odruch wypływu mleka, co może zmniejszyć skuteczność odciągania pokarmu. Uczucie komfortu podczas odciągania pokarmu wspomaga przepływ mleka i ogólną wygodę korzystania z laktatora.
W przypadku silnego bólu, krwawienia, uszkodzenia skóry lub oznak zakażenia przestań korzystać z laktatora i skontaktuj się z lekarzem.
Zbyt duża moc ssania może powodować dyskomfort, bolesność sutków i ból podczas odciągania pokarmu. Odciągaj mleko wygodnie i wydajnie, korzystając z laktatora z maksymalną komfortową mocą ssania. Aby znaleźć maksymalną komfortową moc ssania, zwiększaj moc ssania na części silnikowej do najwyższego poziomu, który nie powoduje bólu, a następnie zmniejsz ją o jeden lub dwa poziomy.
Maksymalna komfortowa moc ssania zmienia się przy każdej sesji odciągania pokarmu i w zależności od pory dnia (zwłaszcza w ciągu dnia i nocy), dlatego jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, zawsze dostosowuj ustawienia.
Jeśli odciąganie pokarmu stanie się bolesne, natychmiast zmniejsz moc ssania.
Nieprawidłowe ustawienie może powodować dyskomfort, ból i zmniejszony przepływ mleka.
Upewnij się, że:
brodawka sutkowa jest wyśrodkowana na podkładce/kołnierzu lub osłonce piersi;
podkładka/kołnierz lub osłonka piersi wygodnie przylegają do piersi;
laktator jest prawidłowo złożony;
wszystkie części laktatora są prawidłowo połączone.
Jeśli korzystasz z naszego laktatora bez użycia rąk lub laktatora do noszenia, przed rozpoczęciem odciągania pokarmu upewnij się, że kubki są prawidłowo umieszczone wewnątrz biustonosza.
Nieprawidłowe dopasowanie jest jedną z najczęstszych przyczyn bólu podczas odciągania pokarmu.
Upewnij się, że:
Brodawka porusza się swobodnie podczas odciągania pokarmu
Elementy laktatora są wygodnie dopasowane
Nie czujesz tarcia, szczypania, nie zauważasz utrzymującego się zaczerwienienia, a po sesji odciągania pokarmu brodawka sutkowa nie jest nietypowo blada
Wszystkie podkładki/kołnierze, osłonki piersi lub wkładki są w odpowiednim dla Ciebie rozmiarze
Wyłącznie do laktatorów Philips AVENT Natural Care do noszenia bez użycia rąk i laktatorów elektrycznych Philips AVENT bez użycia rąk
Rozmiar brodawki sutkowej może się zmieniać w miarę upływu czasu. Jeśli pomimo wcześniejszego prawidłowego dopasowania laktator zaczął Ci sprawiać dyskomfort, rozważ ponowne sprawdzenie rozmiaru osłonki piersi lub wkładki.
Jeśli osłonka piersi lub wkładka nie są prawidłowo dopasowane, spróbuj użyć innego rozmiaru.