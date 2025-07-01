Pomoc Philips Odczuwam ból lub dyskomfort podczas odciągania pokarmu

Początkowa tkliwość jest normalna, jednak ogólnie odciąganie pokarmu nie powinno być bolesne. Ból podczas korzystania z laktatora lub dyskomfort związany z odciąganiem pokarmu jest często spowodowany nieprawidłowym rozmiarem poduszki/kołnierza, osłony piersi lub wkładki, ustawieniem pozycji laktatora, ustawieniami ssania lub zużytymi częściami laktatora.

Odciąganie mleka powinno powodować rytmiczne uczucie ciągnięcia. Nie powinno wiązać się z dyskomfortem, pieczeniem, szczypaniem ani bólem.

Ból i stres mogą zakłócać odruch wypływu mleka, co może zmniejszyć skuteczność odciągania pokarmu. Uczucie komfortu podczas odciągania pokarmu wspomaga przepływ mleka i ogólną wygodę korzystania z laktatora.

W przypadku silnego bólu, krwawienia, uszkodzenia skóry lub oznak zakażenia przestań korzystać z laktatora i skontaktuj się z lekarzem.

Krok 1: Sprawdź moc ssania Zbyt duża moc ssania może powodować dyskomfort, bolesność sutków i ból podczas odciągania pokarmu. Odciągaj mleko wygodnie i wydajnie, korzystając z laktatora z maksymalną komfortową mocą ssania. Aby znaleźć maksymalną komfortową moc ssania, zwiększaj moc ssania na części silnikowej do najwyższego poziomu, który nie powoduje bólu, a następnie zmniejsz ją o jeden lub dwa poziomy. Maksymalna komfortowa moc ssania zmienia się przy każdej sesji odciągania pokarmu i w zależności od pory dnia (zwłaszcza w ciągu dnia i nocy), dlatego jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, zawsze dostosowuj ustawienia. Jeśli odciąganie pokarmu stanie się bolesne, natychmiast zmniejsz moc ssania. Krok 2: Sprawdź sposób założenia laktatora Nieprawidłowe ustawienie może powodować dyskomfort, ból i zmniejszony przepływ mleka. Upewnij się, że: brodawka sutkowa jest wyśrodkowana na podkładce/kołnierzu lub osłonce piersi;

podkładka/kołnierz lub osłonka piersi wygodnie przylegają do piersi;

laktator jest prawidłowo złożony;

wszystkie części laktatora są prawidłowo połączone. Jeśli korzystasz z naszego laktatora bez użycia rąk lub laktatora do noszenia, przed rozpoczęciem odciągania pokarmu upewnij się, że kubki są prawidłowo umieszczone wewnątrz biustonosza. Krok 3: Sprawdź dopasowanie laktatora Nieprawidłowe dopasowanie jest jedną z najczęstszych przyczyn bólu podczas odciągania pokarmu. Upewnij się, że: Brodawka porusza się swobodnie podczas odciągania pokarmu

Elementy laktatora są wygodnie dopasowane

Nie czujesz tarcia, szczypania, nie zauważasz utrzymującego się zaczerwienienia, a po sesji odciągania pokarmu brodawka sutkowa nie jest nietypowo blada

Wszystkie podkładki/kołnierze, osłonki piersi lub wkładki są w odpowiednim dla Ciebie rozmiarze Wyłącznie do laktatorów Philips AVENT Natural Care do noszenia bez użycia rąk i laktatorów elektrycznych Philips AVENT bez użycia rąk Rozmiar brodawki sutkowej może się zmieniać w miarę upływu czasu. Jeśli pomimo wcześniejszego prawidłowego dopasowania laktator zaczął Ci sprawiać dyskomfort, rozważ ponowne sprawdzenie rozmiaru osłonki piersi lub wkładki. Jeśli osłonka piersi lub wkładka nie są prawidłowo dopasowane, spróbuj użyć innego rozmiaru. W przypadku laktatora elektrycznego Philips AVENT Natural Care do noszenia bez użycia rąk — zapoznaj się z artykułem z często zadawanymi pytaniami „Jak wybrać odpowiedni rozmiar osłonki piersi/wkładki laktacyjnej do laktatora do noszenia?” W przypadku laktatora elektrycznego Philips AVENT bez użycia rąk — zapoznaj się z artykułem z często zadawanymi pytaniami „Jak wybrać odpowiedni rozmiar osłonki piersi/wkładki laktacyjnej” Krok 4: Sprawdź części laktatora Zużyte lub uszkodzone części laktatora mogą wpływać na komfort i wydajność odciągania pokarmu.

Sprawdź silikonową membranę i inne części laktatora pod kątem: Rozdarć

Pęknięć

Dziurek

Oznak zużycia lub uszkodzeń

W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek części należy zaprzestać ich używania i wymienić je przed ponownym użyciem laktatora. Krok 5: Przygotuj się do komfortowej sesji odciągania pokarmu Zrelaksowanie się i wygodne dopasowanie części laktatora mogą wspomóc lepszy przepływ mleka i sprawić, że odciąganie pokarmu będzie wygodniejsze. Przed użyciem laktatora: usiądź w wygodnej pozycji;

spójrz na dziecko, pomyśl o nim lub trzymaj w pobliżu jego zdjęcie, aby wspomóc przepływ mleka;

jeśli to możliwe, odciągaj pokarm w spokojnym otoczeniu;

przyłóż ciepły ręcznik do piersi;

przed odciągnięciem pokarmu delikatnie pomasuj pierś;

przed przejściem do trybu odciągania pokarmu ukończ tryb stymulacji w laktatorze. Krok 6: Zadbaj o podrażnione brodawki sutkowe Jeśli po użyciu laktatora odczuwasz wrażliwość sutków: pozostaw je do wyschnięcia między sesjami;

rozważ użycie kremu do sutków, jeśli jest to zalecane przez pracownika służby zdrowia;

w razie potrzeby użyj wkładek laktacyjnych lub osłonek na piersi, aby zmniejszyć tarcie; pamiętaj, aby zawsze słuchać swojego ciała. Jeśli ból nie ustępuje, nasila się lub występuje podczas każdej sesji odciągania pokarmu, przerwij korzystanie z laktatora i skontaktuj się z lekarzem. Nadal odczuwasz dyskomfort? Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal odczuwasz ból lub dyskomfort: zapoznaj się z instrukcją obsługi laktatora;

skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips;

skonsultuj się z lekarzem lub konsultantem ds. laktacji.