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Odczuwam ból lub dyskomfort podczas odciągania pokarmu

Początkowa tkliwość jest normalna, jednak ogólnie odciąganie pokarmu nie powinno być bolesne. Ból podczas korzystania z laktatora lub dyskomfort związany z odciąganiem pokarmu jest często spowodowany nieprawidłowym rozmiarem poduszki/kołnierza, osłony piersi lub wkładki, ustawieniem pozycji laktatora, ustawieniami ssania lub zużytymi częściami laktatora.

Odciąganie mleka powinno powodować rytmiczne uczucie ciągnięcia. Nie powinno wiązać się z dyskomfortem, pieczeniem, szczypaniem ani bólem.

Ból i stres mogą zakłócać odruch wypływu mleka, co może zmniejszyć skuteczność odciągania pokarmu. Uczucie komfortu podczas odciągania pokarmu wspomaga przepływ mleka i ogólną wygodę korzystania z laktatora.

W przypadku silnego bólu, krwawienia, uszkodzenia skóry lub oznak zakażenia przestań korzystać z laktatora i skontaktuj się z lekarzem.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF532/11 , SCF531/11 , SCF552/11 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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