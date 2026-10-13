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Golarka Philips wydaje głośny dźwięk

Jeśli po włączeniu golarki firmy Philips słychać głośny dźwięk, najprawdopodobniej przyczyną jest nieprawidłowy montaż. Nieprawidłowo złożona (na przykład po czyszczeniu) golarka wydaje odgłosy stukania.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby upewnić się, że golarka została prawidłowo zmontowana.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XP9407/37, XP9403/31, XP9400/31. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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