Golarka Philips wydaje głośny dźwięk

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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XP9407/37, XP9403/31, XP9400/31. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Co oznaczają symbole na golarce Philips serii i9000?
Dlaczego ładowanie produktu trwa dłużej niż oczekiwano?
Na których partiach ciała można stosować golarkę do ciała Philips?
Kiedy należy wymienić wkład w stacji czyszczącej Philips?
Które golarki firmy Philips są zgodne z saszetką Quick Clean Pod?
Jak zdjąć głowice golące z golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Co sprawia, że golarki firmy Philips są trwałe i niezawodne, nawet w miarę upływu czasu?
Golenie na mokro, golenie na sucho, golenie z pianką/żelem lub używanie pod prysznicem: którą opcję wybrać?
Czy mój telefon jest zgodny z aplikacją Philips GroomTribe?
Jak golarki elektryczne Philips wypadają w porównaniu z maszynkami ręcznymi, trymerem do brody i innymi akcesoriami do golenia?
Czy golarki Philips są wodoodporne, czy można je myć pod bieżącą wodą lub używać ich pod prysznicem?
Jak znaleźć model golarki i zgodne części zamienne?
Jak należy czyścić golarkę Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Golarki rotacyjne i foliowe Philips: która będzie najbardziej odpowiednia do golenia dla mnie?
Jak długo trwa zwykle okres eksploatacji golarek elektrycznych Philips?
Która golarka Philips zapewnia najdokładniejsze golenie?
W jaki sposób aplikacja Philips GroomTribe pomaga poprawić rezultaty golenia?
Czy golarka Philips umożliwia dokładne golenie bez podrażnień?
Jak golarki firmy Philips najlepiej sprawdzą się w przypadku grubego lub sztywnego zarostu?
Czy golarki elektryczne Philips są wystarczająco delikatne do codziennego stosowania przy wrażliwej skórze?
Jak precyzyjne golenie linii szczęki, pod nosem i wokół bokobrodów umożliwiają golarki Philips?
Czego mogę używać do ładowania urządzeń firmy Philips przez USB?