Golarka Philips wydaje głośny dźwięk

Każda głowica goląca składa się z elementu tnącego i osłony z pierścieniem zabezpieczającym, który utrzymuje je w elemencie golącym (inaczej zwanym uchwytem głowicy golącej). Każdy element tnący i osłona tworzą unikalny zestaw, dlatego zawsze po czyszczeniu należy spróbować umieścić każdy element tnący w odpowiedniej osłonie. Umieść element tnący w osłonie tak, aby ostrza były skierowane w dół.



Podczas korzystania z elementu zabezpieczającego, aby ponownie zablokować głowice golące w elemencie golącym, upewnij się, że są one pewnie zamocowane na swoim miejscu. Jeśli element zabezpieczający jest prawidłowo zamocowany, nie powinien się on unosić w przypadku próby oddzielenia go od elementu golącego.



Jeśli model golarki jest wyposażony w głowice golące, które przed zablokowaniem w elemencie golącym wsuwają się w element zabezpieczający, upewnij się, że nacięcia na głowicach golących znajdują się w wystających fragmentach elementu zabezpieczającego (patrz ilustracja poniżej).



Szczegółowe instrukcje dotyczące zdejmowania i ponownego zakładania głowic golących można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.