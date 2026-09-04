Nie uzyskuję dobrych rezultatów za pomocą golarki firmy Philips

Możliwe, że wydajność golarki uległa pogorszeniu, ponieważ wymaga ona czyszczenia. Możliwe, że wewnątrz znajdują się włosy lub cząsteczki brudu, które zakłócają pracę golarki.



Aby rozwiązać ten problem, dokładnie wyczyść golarkę. Zdejmij głowice golące i wyczyść również wnętrze golarki. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu czyszczenia można znaleźć w instrukcji obsługi lub na poniższym filmie.



Niektóre golarki są wyposażone we wskaźnik konieczności czyszczenia, który miga, aby przypomnieć o konieczności wyczyszczenia golarki.



Wskazówka: po dotknięciu/kliknięciu ikony i włączeniu filmu, stuknij lub kliknij ikonę koła zębatego u dołu filmu, aby włączyć napisy w wybranym języku (w razie potrzeby).