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Nie uzyskuję dobrych rezultatów za pomocą golarki firmy Philips

Jeśli golarka firmy Philips nie działa tak dobrze, jak powinna, poniższe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania.

Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: S6632/14 , XP9407/37 , XP9406/79 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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