Nie mogę skonfigurować posiadanych urządzeń ani aplikacji Philips AVENT Baby Monitor+
Jeśli nie możesz skonfigurować elektronicznej niani Philips Avent Connected i aplikacji Philips AVENT Baby Monitor+, skorzystaj z poniższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów.
Sprawdź, czy wybrano identyfikator SSID sieci obsługującej częstotliwość 2,4 GHz.
Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi jest silny i stabilny. Jeśli sygnał jest słaby, rozważ przeniesienie nadajnika w inne miejsce, ale nie dalej niż na 1,5 metra od dziecka. Można też zresetować router Wi-Fi.
Użyj wzmacniacza sygnału sieci Wi-Fi, aby uzyskać silniejszy sygnał. Użyj tego samego identyfikatora SSID (nazwy sieci) i tego samego hasła dla routera i wzmacniacza sygnału.
Użyj tej samej sieci Wi-Fi dla urządzenia smart (telefonu komórkowego) i elektronicznej niani.
Sprawdź wskaźnik LED na nadajniku Jeśli miga na czerwono (podczas parowania aplikacji i nadajnika), wprowadzono nieprawidłowy identyfikator SSID lub hasło sieci Wi-Fi. Powtórz proces konfiguracji, używając prawidłowego hasła.
Jeśli dioda LED nadajnika świeci na czerwono, oznacza to, że elektroniczna niania jest podłączona do routera Wi-Fi, ale nie do Internetu. Sprawdź, czy masz dostęp do Internetu za pomocą innych aplikacji, takich jak YouTube, Facebook itp. Jeśli inne aplikacje nie odpowiadają, napraw dostęp do Internetu. Jeśli jest dostęp do Internetu, serwer może być tymczasowo niedostępny. Odczekaj 30 minut i spróbuj skonfigurować urządzenie ponownie.
Upewnij się, że inne urządzenia nie zakłócają działania elektronicznej niani. Urządzenia takie jak kuchenki mikrofalowe, laptopy itp. mogą zakłócać odbiór sygnału sieci Wi-Fi. Spróbuj użyć innej lokalizacji lub zwiększ odległość między tymi urządzeniami a elektroniczną nianią.
Przytrzymaj urządzenie smart z wyświetlonym kodem QR w odpowiedniej odległości od kamery elektronicznej niani. Odległość powinna wynosić od pięciu do 15 cm (od dwóch do 6 cali).
Jeśli kamera nadal nie może odczytać kodu QR, upewnij się, że w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo światła. Sprawdź jasność wyświetlacza i w razie potrzeby zmień ją.
Jeśli tryb nocny jest włączony, wyłącz go, ustaw jasność wyświetlacza i spróbuj ponownie.
Gdy elektroniczna niania odczyta kod QR, usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a wskaźnik LED nadajnika zaświeci się na biało.
Biały wskaźnik LED wskazuje, że nadajnik jest podłączony do routera sieci Wi-Fi. Elektroniczna niania jest gotowa do nawiązania połączenia z aplikacją.
Zielony wskaźnik LED oznacza, że urządzenie jest gotowe do połączenia z odbiornikiem.
Być może dziecko jest już monitorowane przez trzy osoby. Aplikacja umożliwia jednoczesne monitorowanie tylko przez trzy osoby. Jeśli masz uprawnienia administratora, możesz usunąć dostęp dla jednego z gości.
Pamiętaj, że w przypadku połączonej elektronicznej niani Philips Avent Premium (SCD971, SCD973) dane snu zostaną usunięte podczas resetowania. Jeśli chcesz zobaczyć dane po zresetowaniu, zrób zrzuty ekranu z aplikacji tuż przed.
Aby zresetować, wykonaj następujące czynności:
Na odbiorniku naciśnij jednocześnie przycisk trybu i przycisk komunikacji dwukierunkowej na około 10 sekundy.
Gdy na ekranie pojawi się monit o potwierdzenie, dotknij opcji Kontynuuj.
Aby zresetować nadajnik, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik przez ponad 10 sekund. Wskaźnik LED miga na zielono i pomarańczowo. Przywracanie ustawień fabrycznych zostanie zakończone, gdy wskaźnik LED zacznie świecić na zielono.
Należy zaktualizować wszystkie ustawienia, w tym identyfikator SSID podłączonego routera Wi-Fi (nazwę sieci), hasło i użytkowników aplikacji.
Można teraz ponownie sparować elektroniczną nianię z aplikacją.
Czy nadal występują problemy z ustawieniem elektronicznej niani Philips AVENT Connected? Jeśli żadna z tych wskazówek nie pomoże, skontaktuj się z nami.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:SCD953/26 , SCD973/26 , SCD923/26R1 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›