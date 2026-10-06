Ekspres Saeco wyświetla kod błędu

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Jeśli podczas korzystania z ekspresu do kawy Saeco wystąpi błąd, pojawi się czerwone tło z ikonami oraz kodem błędu, np. 01, 03, 04, 05, 11, 14 lub 19. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie kodów błędów oraz rozwiązania problemów, które one oznaczają.
Jeśli ekspres do kawy wyświetla inny kod błędu niż wymienione powyżej, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc, ponieważ urządzenie może wymagać serwisu.
Pojawienie się kodu E01 oznacza, że młynek do kawy nie działa prawidłowo ze względu na zatkanie lejka kawy zmieloną kawą.
Aby rozwiązać ten problem, udrożnij lejek kawy i dodatkowo wyczyść go odkurzaczem. Wykonaj następujące czynności:
1. Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie się wyłączy i przestanie wydawać dźwięki (może to potrwać ok. 15–20 sekund).
2. Wyjmij blok zaparzający.
3. Otwórz pokrywkę lejka na zmieloną kawę i wsuń uchwyt łyżki do lejka. Jeśli w lejku nie ma zmielonej kawy, włóż uchwyt łyżki do lejka od dołu.
4. Przesuwaj uchwyt łyżki w górę i w dół, aż zmielona kawa, która zapycha lejek, wypadnie na zewnątrz. Być może trzeba będzie użyć nieco siły.
5. Usuń odkurzaczem całą zmieloną kawę, która wypadła na zewnątrz urządzenia.
6. Wyczyść lejek kawy, odsysając z niego zmieloną kawę odkurzaczem.
7. Włóż z powrotem blok zaparzający, ponownie włącz ekspres i zaparz filiżankę espresso.
8. Po zakończeniu zaparzania sprawdź, czy w lejku nie ma zmielonej kawy. Jeśli jest, powtórz procedurę odblokowania.
Pamiętaj, że aby zapobiec zapychaniu się lejka kawy, nie należy wlewać ani rozlewać wody do pojemnika na ziarna kawy. Ponadto koniecznie trzeba co tydzień czyścić lejek kawy.
Pojawienie się kodu E03 oznacza, że blok zaparzający jest zabrudzony w takim stopniu, że uniemożliwia to jego prawidłowe funkcjonowanie. Wykonaj poniższe czynności, aby przepłukać blok zaparzający i rozwiązać problem.
1. Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie się wyłączy i przestanie wydawać dźwięki (zajmuje to około 15–20 sekund).
2. Otwórz klapkę serwisową i wyjmij blok zaparzający, naciskając przycisk „PUSH” w prawo, przytrzymując go i pociągając do siebie.
3. Przepłucz dokładnie blok zaparzający letnią wodą.
4. Nasmaruj jednostkę zaparzającą.
5. Pozostaw blok zaparzający do wyschnięcia, a następnie włóż go z powrotem.
Pojawienie się kodu E04 oznacza, że blok zaparzający nie znajduje się na miejscu lub nie jest prawidłowo usytuowany.
Aby rozwiązać problem, otwórz klapkę serwisową urządzenia i wepchnij blok zaparzający na miejsce. Gdy blok znajdzie się w odpowiednim miejscu, usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.
Aby usunąć powietrze z ekspresu do kawy Saeco, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1. WYŁĄCZ urządzenie.
2. Opróżnij zbiornik wody i wyjmij z niego filtr AquaClean lub inny filtr, który się w nim znajduje.
3. Napełnij zbiornik wodą i umieść go z powrotem w urządzeniu.
4. Ponownie włącz urządzenie. Gdy urządzenie się nagrzeje, wybierz opcję dozowania gorącej wody nalej 2–3 filiżanki gorącej wody
Jeśli korzystasz z filtra wody AquaClean, wykonaj następujące dodatkowe czynności, aby upewnić się, że filtr jest gotowy do użycia i prawidłowo zainstalowany:
1 Potrząsaj filtrem wody AquaClean przez około 5 sekund.
2. Zanurz filtr do góry dnem w pojemniku/misce z wodą i poczekaj, aż pęcherzyki powietrza przestaną wydobywać się z filtra.
3. Umieść filtr z powrotem w zbiorniku wody i napełnij zbiornik wodą.
4. Ponownie uruchom urządzenie, a następnie wyłącz je i włącz.
5. Wybierz opcję dozowania gorącej wody i nalej 2–3 filiżanki gorącej wody.
Pojawienie się kodu błędu 14 oznacza, że ekspres do kawy jest przegrzany. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz urządzenie i odczekaj 30 minut, aż ostygnie.
Pojawienie się kodu błędu 11 lub 19 oznacza, że należy pozostawić urządzenie na jakiś czas, by dostosowało się do temperatury pokojowej po transporcie/przyniesieniu z zewnątrz. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce w okresie zimowym, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest zimno i temperatura spada do ok. 0 stopni.
Aby rozwiązać ten problem, wyłącz urządzenie na 30 minut, a następnie włącz je ponownie.
Inną możliwą przyczyną tego błędu jest nieprawidłowe podłączenie wtyczki. Sprawdź ponownie, czy wtyczka z tyłu urządzenia jest prawidłowo podłączona: Dociśnij wtyczkę, aż do jej całkowitego wsunięcia i upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka elektrycznego.
Jeśli ekspres do kawy wyświetla inny kod błędu niż wymienione powyżej lub jeśli zalecane czynności nie pomogły rozwiązać problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SM6682/10, SM6685/00, SM6680/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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