ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Ekspres Saeco wyświetla kod błędu

Jeśli podczas korzystania z ekspresu do kawy Saeco wystąpi błąd, pojawi się czerwone tło z ikonami oraz kodem błędu, np. 01, 03, 04, 05, 11, 14 lub 19. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie kodów błędów oraz rozwiązania problemów, które one oznaczają.

Jeśli ekspres do kawy wyświetla inny kod błędu niż wymienione powyżej, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc, ponieważ urządzenie może wymagać serwisu.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SM6682/10, SM6685/00, SM6680/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia