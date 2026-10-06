Ekspres Saeco wyświetla kod błędu

Pojawienie się kodu E01 oznacza, że młynek do kawy nie działa prawidłowo ze względu na zatkanie lejka kawy zmieloną kawą.



Aby rozwiązać ten problem, udrożnij lejek kawy i dodatkowo wyczyść go odkurzaczem. Wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie się wyłączy i przestanie wydawać dźwięki (może to potrwać ok. 15–20 sekund).

2. Wyjmij blok zaparzający.

3. Otwórz pokrywkę lejka na zmieloną kawę i wsuń uchwyt łyżki do lejka. Jeśli w lejku nie ma zmielonej kawy, włóż uchwyt łyżki do lejka od dołu.

4. Przesuwaj uchwyt łyżki w górę i w dół, aż zmielona kawa, która zapycha lejek, wypadnie na zewnątrz. Być może trzeba będzie użyć nieco siły.

5. Usuń odkurzaczem całą zmieloną kawę, która wypadła na zewnątrz urządzenia.

6. Wyczyść lejek kawy, odsysając z niego zmieloną kawę odkurzaczem.

7. Włóż z powrotem blok zaparzający, ponownie włącz ekspres i zaparz filiżankę espresso.

8. Po zakończeniu zaparzania sprawdź, czy w lejku nie ma zmielonej kawy. Jeśli jest, powtórz procedurę odblokowania.

Pamiętaj, że aby zapobiec zapychaniu się lejka kawy, nie należy wlewać ani rozlewać wody do pojemnika na ziarna kawy. Ponadto koniecznie trzeba co tydzień czyścić lejek kawy.

