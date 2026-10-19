Nie mogę wyjąć bloku zaparzającego z ekspresu Saeco

Blok zaparzający można wyjąć dopiero po ustawieniu go w pozycji neutralnej. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ustawić mechanizm bloku zaparzającego wewnątrz urządzenia w pozycji neutralnej:

1. Zamknij klapkę serwisową i umieść wszystko we właściwym miejscu (zbiornik wody/tackę ociekową/pojemnik na fusy kawowe).

2. Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. Poczekaj, aż urządzenie nie będzie wydawać żadnych dźwięków (może to potrwać do 15–20 sekund).

3. Otwórz klapkę serwisową i ponownie spróbuj wyjąć blok zaparzający, naciskając przycisk „PUSH” w prawo, przytrzymując go i pociągając do siebie.