Nie mogę włożyć bloku zaparzającego do ekspresu Saeco

Przed włożeniem bloku zaparzającego do urządzenia trzeba go ustawić w położeniu neutralnym.



Blok zaparzający znajduje się w położeniu neutralnym, gdy strzałka na żółtym cylindrze z boku bloku zaparzającego jest zrównana z czarną strzałką i literą „N”. Natomiast żółty haczyk znajdujący się z boku musi być w pozycji pionowej (jak pokazano na ilustracji poniżej).



Aby ustawić blok zaparzający w położeniu neutralnym i umieścić go z powrotem w ekspresie, wykonaj poniższe czynności:



1. Pozostaw blok zaparzający poza ekspresem i zamknij klapkę serwisową. Umieść wszystkie części z powrotem w urządzeniu (tackę ociekową, pojemnik na fusy kawowe i zbiornik wody).

2. Naciśnij wyłącznik, aby wyłączyć urządzenie. Poczekaj, aż urządzenie nie będzie wydawać żadnych dźwięków (może to potrwać do 15–20 sekund).

3. Naciśnij wyłącznik, aby włączyć urządzenie. Nie podejmuj żadnych działań, takich jak otwieranie klapki serwisowej czy wyjmowanie tacki ociekowej lub zbiornika wody, dopóki urządzenie nie jest gotowe do użycia.

4. Ustaw blok zaparzający w położeniu neutralnym przed włożeniem go do urządzenia. Aby ustawić blok zaparzający w pozycji neutralnej, najpierw naciśnij dźwignię, aż zetknie się z podstawą bloku zaparzającego (patrz rysunek 1). Następnie sprawdź, czy żółty haczyk znajduje się w najwyższym położeniu, a jeśli nie, nie popychaj go do góry (patrz rysunek 2).

5. Otwórz klapkę serwisową i za pomocą prowadnic wsuń z powrotem blok zaparzający do momentu zablokowania go w urządzeniu.

6. Zamknij klapkę serwisową, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

Uwaga: Instrukcje mogą się różnić w zależności od modelu ekspresu do kawy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wytyczne, zapoznaj się z instrukcją obsługi.