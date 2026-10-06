Ekspres do kawy Saeco wydaje głośne dźwięki

Gdy wewnątrz ekspresy do kawy Saeco uwięzione jest powietrze, wydaje ono głośne dźwięki, a woda nie jest pobierana ze zbiornika wody do urządzenia.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz urządzenie.

2. Opróżnij zbiornik wody i wyjmij z niego filtr AquaClean (lub inny filtr wody, który się w nim znajduje).

3. Napełnij zbiornik wodą i umieść go z powrotem w urządzeniu.

4. Ponownie włącz urządzenie. Gdy urządzenie się nagrzeje, wybierz opcję dozowania gorącej wody i nalej 2–3 filiżanki gorącej wody.



Jeśli korzystasz z filtra wody AquaClean, wykonaj następujące dodatkowe czynności, aby upewnić się, że filtr jest gotowy do użycia i prawidłowo zainstalowany:

1. Potrząsaj filtrem wody AquaClean przez około 5 sekund.

2. Zanurz filtr do góry dnem w pojemniku/misce z wodą i poczekaj, aż pęcherzyki powietrza przestaną wydobywać się z filtra.

3. Umieść filtr z powrotem w zbiorniku wody i napełnij zbiornik wodą.

4. Ponownie uruchom urządzenie, a następnie wyłącz je i włącz.

5. Wybierz opcję dozowania gorącej wody i nalej 2–3 filiżanki gorącej wody.



Pamiętaj, że jeśli filtr wody AquaClean był używany przez ponad 3 miesiące, należy go wymienić, ponieważ może być zatkany.

