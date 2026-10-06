ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Ekspres do kawy Saeco wydaje głośne dźwięki

Jeśli ekspres do kawy Saeco wydaje głośne lub nietypowe odgłosy, zapoznaj się z możliwymi przyczynami i rozwiązaniami wskazanymi poniżej.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SM6682/10, SM6685/00, SM6680/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia