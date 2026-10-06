Pod blokiem zaparzającym ekspresu Saeco znajduje się zmielona kawa
Jeśli znajdziesz zmieloną kawę wewnątrz bloku zaparzającego ekspresu Saeco lub pod nim, zapoznaj się z poniższymi rozwiązaniami lub obejrzyj nasz film instruktażowy.
Jeśli blok zaparzający lub jego części nie będą dobrze nasmarowane, zmielona kawa może osadzić się na spodzie lub wokół bloku zaparzającego. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi części bloku zaparzającego wymagających smarowania: 1. Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie się wyłączy i przestanie wydawać dźwięki (zajmuje to około 15–20 sekund). 2. Wyjmij blok zaparzający z urządzenia i wypłucz go letnią bieżącą wodą. Pozostaw go do wyschnięcia. 3. Nałóż cienką warstwę smaru na tłok bloku zaparzającego. 4. Nałóż cienką warstwę smaru wokół wałka znajdującego się w dolnej części bloku zaparzającego. 5. Nałóż cienką warstwę smaru na prowadnice po obu stronach. Uwaga: Do smarowania bloku zaparzającego użyj smaru Philips/Saeco HD5061.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:SM6682/10, SM6685/00, SM6680/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›