Pod blokiem zaparzającym ekspresu Saeco znajduje się zmielona kawa

Jeśli blok zaparzający lub jego części nie będą dobrze nasmarowane, zmielona kawa może osadzić się na spodzie lub wokół bloku zaparzającego. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi części bloku zaparzającego wymagających smarowania:

1. Wyłącz urządzenie i poczekaj, aż całkowicie się wyłączy i przestanie wydawać dźwięki (zajmuje to około 15–20 sekund).

2. Wyjmij blok zaparzający z urządzenia i wypłucz go letnią bieżącą wodą. Pozostaw go do wyschnięcia.

3. Nałóż cienką warstwę smaru na tłok bloku zaparzającego.

4. Nałóż cienką warstwę smaru wokół wałka znajdującego się w dolnej części bloku zaparzającego.

5. Nałóż cienką warstwę smaru na prowadnice po obu stronach.

Uwaga: Do smarowania bloku zaparzającego użyj smaru Philips/Saeco HD5061.