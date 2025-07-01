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Nie mogę sparować mojego urządzenia OneBlade 360 Connected z moim telefonem

Jeśli urządzenie OneBlade 360 Connected* nie paruje się z Twoim urządzeniem przenośnym, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.

Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.

* Należy pamiętać, że te informacje dotyczą tylko urządzenia OneBlade 360 Connected. Użytkownicy innych modeli OneBlade mogą ręcznie dodawać swoje urządzenia do swoich profili w aplikacji OneBlade, ale nie mogą łączyć się za pomocą połączenia Bluetooth.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP4631/65 , QP4530/30 .

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