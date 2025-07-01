Nie mogę sparować mojego urządzenia OneBlade 360 Connected z moim telefonem

Jeśli system operacyjny urządzenia przenośnego został zaktualizowany od czasu ostatniego sparowania z urządzeniem OneBlade, może być to przyczyną problemu.



Aby go rozwiązać, spróbuj zresetować połączenie między urządzeniem OneBlade a aplikacją, wykonując następujące czynności:

Anuluj sparowanie urządzenia OneBlade: przytrzymaj przycisk zasilania na urządzeniu OneBlade przez 10 sekund, aby zresetować połączenie. Pierścień świetlny zacznie migać na niebiesko. Anuluj sparowanie urządzenia przenośnego: otwórz ustawienia Bluetooth w urządzeniu mobilnym i wybierz urządzenie OneBlade z listy sparowanych urządzeń. Wybierz opcję „Anuluj sparowanie” lub „Zapomnij”, aby usunąć urządzenie OneBlade z listy sparowanych urządzeń.

Po anulowaniu sparowania urządzenia OneBlade z urządzeniem przenośnym spróbuj ponownie nawiązać połączenie.instrukcje obsługi mogą się różnić w zależności od używanego urządzenia przenośnego. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia przenośnego.