W moim odkurzaczu Philips AquaTrio akumulator szybko się wyczerpuje

Odkurzacz Philips AquaTrio z serii 7000 ma dwa różne ustawienia mocy: Normalny tryb na mokro (mała moc) i intensywny tryb (duża moc).



Tryb intensywnego czyszczenia na mokro (ikona z dwiema kroplami) służy do usuwania bardzo uporczywych plam. Zapewnia większą ilość wody i bardzo dużą moc ssania. W związku z tym urządzenie bardzo szybko wyczerpuje baterię. W przypadku regularnego codziennego użytkowania zaleca się wybranie normalnego trybu pracy na mokro (ikona z jedną kroplą). Czas pracy wynosi około 30 minut.