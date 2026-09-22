Mój bezprzewodowy odkurzacz Philips AquaTrio wyświetla kod błędu

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Aby dowiedzieć się, co oznacza błąd, ikona lub kod informacyjny na wyświetlaczu urządzenia AquaTrio z serii 7000 lub 9000 oraz jak rozwiązać problem, przeczytaj odpowiednie informacje podane w naszym artykule.
Patrz ilustracja poniżej.
Zapoznaj się także z poniższym rysunkiem, aby zidentyfikować ikony dla kodów błędów i informacyjnych.
Kody błędów:
E1
Kod błędu E1 oznacza, że w urządzeniu wystąpił błąd systemowy. Aby rozwiązać ten problem, odłącz urządzenie od zasilacza, a następnie podłącz je ponownie do zasilacza. Następnie spróbuj ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli rozwiązanie nie działa, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z nami.
E2
Kod błędu E2 (może wyglądać jak 53, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że temperatura w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest używane, przechowywane lub ładowane, jest zbyt niska. Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu przekracza 5°C. Jeśli urządzenie jest używane i przechowywane w prawidłowej temperaturze, a kod błędu nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z nami.
E3
Kod błędu E3 oznacza, że temperatura w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest używane, przechowywane lub ładowane, jest zbyt wysoka. Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 35°C. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani wysokich temperatur (w pobliżu kuchenek gazowych, kuchenek mikrofalowych lub kuchenek indukcyjnych). Jeśli urządzenie jest używane i przechowywane w prawidłowej temperaturze, a kod błędu jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z nami.
Kody informacyjne:
i1
Kod informacyjny i1 oznacza, że zbiornik brudnej wody w odkurzaczu Philips z serii 7000 jest pełny. Opróżnij go.
i3
Kod informacyjny i3 (może wyglądać jak !E, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że nasadka AquaSpin odkurzacza Philips z serii 7000 jest zablokowana. Jest to wyłącznik bezpieczeństwa. Sprawdź, czy na przykład przewód zasilający lub zabawka nie utknęły w nasadce. Sprawdź także szczotki, łożyska, części silnika i nasadki pod kątem włosów i innych ciał obcych, a następnie usuń je. Jeśli nie ma żadnych ciał obcych, wyłączenie i włączenie urządzenia może rozwiązać problem.
i5
Kod informacyjny i5 (może wyglądać jak !2, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że otwory wlotu powietrza w odkurzaczu Philips z serii 7000 są zablokowane. W dyszy znajdują się tzw. otwory wlotu powietrza. Sprawdź, czy nie są one zatkane, i odblokuj je. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź, czy w całym kanale powietrza nie ma zatorów, i usuń je. Odnosi się to do nasadki, rury i filtra zwilżającego.
i6
Kod informacyjny i6 (może wyglądać jak !9, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że musisz odłączyć odkurzacz Philips z serii 7000, aby z niego korzystać. W przeciwnym razie urządzenie się nie włączy. Urządzenie można podłączyć wyłącznie podczas programu AUTOCLEAN i podczas ładowania.
i7
Kod informacyjny i7 oznacza, że do odkurzacza Philips z serii 7000 podłączono niewłaściwą ładowarkę. Urządzenie można ładować wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza. Należy używać wyłącznie zasilacza 34 V S036-1A340100HE. Numer zasilacza możesz znaleźć na zasilaczu. Zasilacz zamienny jest dostępny pod numerem katalogowym XV1793.
AUTOCLEAN
Ikona „AUTOCLEAN” na wyświetlaczu oznacza, że odkurzacz Philips z serii 7000 przeprowadza proces AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA.
Wymiana szczotki
Ikona „wymiany szczotki” na wyświetlaczu odkurzacza Philips z serii 7000 przypomina o konieczności wymiany szczotek z mikrofibry w nasadce AquaSpin. Wymienne szczotki z mikrofibry są dostępne pod numerem katalogowym XV1793 na naszej stronie internetowej.
E1
Kod błędu E1 oznacza, że w urządzeniu wystąpił błąd systemowy. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj jedną z następujących opcji lub obie:
Zapoznaj się także z poniższym rysunkiem, aby zidentyfikować ikony dla kodów informacyjnych.
i1
Kod informacyjny i1 oznacza, że zbiornik brudnej wody w odkurzaczu Philips z serii 9000 jest pełny. Opróżnij go.
i2
Kod informacyjny i2 oznacza, że nasadka AquaSpin nie jest podłączona (prawidłowo). Podłącz nasadkę AquaSpin.
i3
Kod informacyjny i3 oznacza, że nasadka AquaSpin odkurzacza Philips z serii 9000 jest zablokowana. Jest to wyłącznik bezpieczeństwa. Sprawdź, czy na przykład przewód zasilający lub zabawka nie utknęły w nasadce. Sprawdź także szczotki, łożyska, części silnika i nasadki pod kątem włosów i innych ciał obcych, a następnie usuń je. Jeśli nie ma żadnych ciał obcych, wyłączenie i włączenie urządzenia może rozwiązać problem.
i4
Kod informacyjny i4 oznacza, że nasadka z podświetleniem LED jest zablokowana. Jest to wyłącznik bezpieczeństwa na wypadek, gdyby w nasadce utknął jakiś przedmiot (np. przewód zasilający lub zabawka). Sprawdź szczotkę obrotową i pozostałą część nasadki pod kątem włosów i innych ciał obcych, a następnie usuń je. Jeśli nie ma żadnych ciał obcych, wyłączenie i włączenie urządzenia może rozwiązać problem. Obejrzyj nasz film, aby uzyskać szczegółowe instrukcje o czyszczeniu szczotki posiadanego urządzenia:
i5
Kod informacyjny i5 oznacza, że otwory wlotu powietrza w odkurzaczu Philips z serii 9000 są zablokowane. W dyszy znajdują się tzw. otwory wlotu powietrza. Sprawdź, czy nie są one zatkane, i odblokuj je. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź, czy w całym kanale powietrza nie ma zatorów, i usuń je. W przypadku konfiguracji tylko z odkurzaczem odnosi się to do nasadki, rury, filtra, dyszy wirowej, długiej szczelinówki i miniturboszczotki. W przypadku konfiguracji z odkurzaczem i mopem odnosi się to do nasadki, rury i filtra zwilżającego
i6
Kod informacyjny i6 (może wyglądać jak !9, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że musisz odłączyć odkurzacz Philips z serii 9000, aby z niego korzystać. W przeciwnym razie urządzenie się nie włączy. Urządzenie można podłączyć wyłącznie podczas programu AUTOCLEAN i podczas ładowania.
i7
Kod informacyjny i7 oznacza, że do odkurzacza Philips z serii 7000 podłączono niewłaściwą ładowarkę. Urządzenie można ładować wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza. Należy używać wyłącznie zasilacza 34 V S036-1A340100HE. Numer zasilacza możesz znaleźć na zasilaczu. Zasilacz zamienny jest dostępny pod numerem katalogowym XV1793.
Kod informacyjny i10 oznacza, że akumulator nie jest włożony do urządzenia. Upewnij się, że akumulator jest włożony prawidłowo. Obejrzyj poniższy film, aby uzyskać dalsze instrukcje:
AUTOCLEAN
Ikona „AUTOCLEAN” na wyświetlaczu oznacza, że odkurzacz Philips z serii 9000 przeprowadza proces AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA.
Wymiana szczotki
Ikona „wymiany szczotki” na wyświetlaczu odkurzacza Philips z serii 9000 przypomina o konieczności wymiany szczotek z mikrofibry w nasadce AquaSpin. Wymienne szczotki z mikrofibry są dostępne pod numerem katalogowym XV1793 na naszej stronie internetowej.
Czyszczenie filtra
Ikona „czyszczenie filtra” na wyświetlaczu odkurzacza Philips z serii 9000 przypomina o konieczności czyszczenia filtra urządzenia.
Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia filtra można znaleźć w poniższym filmie.
Wymiana filtra
Ikona „wymiana filtra” na wyświetlaczu odkurzacza Philips z serii 9000 przypomina o konieczności wymiany filtra urządzenia. Wymienne filtry są dostępne pod numerem katalogowym XV1791 na naszej stronie internetowej.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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