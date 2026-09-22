Mój bezprzewodowy odkurzacz Philips AquaTrio wyświetla kod błędu

Zapoznaj się także z poniższym rysunkiem, aby zidentyfikować ikony dla kodów błędów i informacyjnych.



Kody błędów:

E1

Kod błędu E1 oznacza, że w urządzeniu wystąpił błąd systemowy. Aby rozwiązać ten problem, odłącz urządzenie od zasilacza, a następnie podłącz je ponownie do zasilacza. Następnie spróbuj ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli rozwiązanie nie działa, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z nami.



E2

Kod błędu E2 (może wyglądać jak 53, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że temperatura w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest używane, przechowywane lub ładowane, jest zbyt niska. Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu przekracza 5°C. Jeśli urządzenie jest używane i przechowywane w prawidłowej temperaturze, a kod błędu nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z nami.



E3

Kod błędu E3 oznacza, że temperatura w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest używane, przechowywane lub ładowane, jest zbyt wysoka. Upewnij się, że temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 35°C. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani wysokich temperatur (w pobliżu kuchenek gazowych, kuchenek mikrofalowych lub kuchenek indukcyjnych). Jeśli urządzenie jest używane i przechowywane w prawidłowej temperaturze, a kod błędu jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z nami.



Kody informacyjne:

i1

Kod informacyjny i1 oznacza, że zbiornik brudnej wody w odkurzaczu Philips z serii 7000 jest pełny. Opróżnij go.



i3

Kod informacyjny i3 (może wyglądać jak !E, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że nasadka AquaSpin odkurzacza Philips z serii 7000 jest zablokowana. Jest to wyłącznik bezpieczeństwa. Sprawdź, czy na przykład przewód zasilający lub zabawka nie utknęły w nasadce. Sprawdź także szczotki, łożyska, części silnika i nasadki pod kątem włosów i innych ciał obcych, a następnie usuń je. Jeśli nie ma żadnych ciał obcych, wyłączenie i włączenie urządzenia może rozwiązać problem.



i5

Kod informacyjny i5 (może wyglądać jak !2, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że otwory wlotu powietrza w odkurzaczu Philips z serii 7000 są zablokowane. W dyszy znajdują się tzw. otwory wlotu powietrza. Sprawdź, czy nie są one zatkane, i odblokuj je. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź, czy w całym kanale powietrza nie ma zatorów, i usuń je. Odnosi się to do nasadki, rury i filtra zwilżającego.



i6

Kod informacyjny i6 (może wyglądać jak !9, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że musisz odłączyć odkurzacz Philips z serii 7000, aby z niego korzystać. W przeciwnym razie urządzenie się nie włączy. Urządzenie można podłączyć wyłącznie podczas programu AUTOCLEAN i podczas ładowania.



i7

Kod informacyjny i7 oznacza, że do odkurzacza Philips z serii 7000 podłączono niewłaściwą ładowarkę. Urządzenie można ładować wyłącznie za pomocą dołączonego zasilacza. Należy używać wyłącznie zasilacza 34 V S036-1A340100HE. Numer zasilacza możesz znaleźć na zasilaczu. Zasilacz zamienny jest dostępny pod numerem katalogowym XV1793.