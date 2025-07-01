Pomoc Philips Połączona elektroniczna niania Philips Avent traci połączenie

Jeśli odbiornik i nadajnik elektronicznej niani Philips Avent utraciły połączenie, umieść je blisko siebie i poczekaj do jednej minuty na nawiązanie połączenia. Wycisz odbiornik, gdy oba są blisko siebie.



Jeśli urządzenia nie zostały połączone po upływie minuty, należy wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu:

Naciśnij i przytrzymaj przyciski lampki nocnej i uspokajających dźwięków na nadajniku przez trzy sekundy. Lampka nocna zacznie migać. Naciśnij i przytrzymaj przyciski trybu i menu na odbiorniku przez 10 sekund. Na ekranie odbiornika zostanie wyświetlony kod QR. Trzymaj nadajnik w odległości około 20 cm od ekranu, kierując aparat w stronę kodu QR. Po zeskanowaniu kodu przez aparat nadajnik odtworzy melodię, która oznacza pomyślne sparowanie. W ciągu 10–20 sekund rozpocznie się przesyłanie strumieniowe wideo do odbiornika.