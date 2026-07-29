Urządzenie Philips Airfryer nie wyświetla się na liście urządzeń w aplikacji HomeID

W aplikacji HomeID numer modelu urządzenia jest skracany za pomocą znaku „x”. Na przykład, jeśli masz frytownicę Philips Airfryer model HD9650, w aplikacji możesz wybrać opcję HD965x.



Jeśli model urządzenia nadal nie znajduje się na liście, oznacza to, że prawdopodobnie urządzenie Airfryer nie zostało wydane dla wybranego kraju. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem posprzedażnym, który odpowiednio pokieruje Cię dalej.