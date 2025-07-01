Pomoc Philips Z odbiornika połączonej elektronicznej niani Philips Avent nie dobiega dźwięk

Jeśli z odbiornika nie wydobywa się dźwięk, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby rozwiązać ten problem:

Gdy dźwięk jest emitowany z niani, wskaźniki poziomu głośności na odbiorniku migają i reagują na dźwięk. Upewnij się, że wskaźnik połączenia i odbiornik są włączone.

Możliwe, że odbiornik jest wyciszony lub głośność jest ustawiona zbyt nisko. Wyłącz wyciszenie odbiornika, naciskając okrągły przycisk i zwiększając głośność.

Możliwe, że poziom czułości jest ustawiony zbyt nisko na odbiorniku. Zwiększ poziom czułości na odbiorniku.