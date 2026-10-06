Mój odkurzacz Philips HomeRun nie łączy się z aplikacją Philips HomeRun

Można sparować robota z aplikacją Philips HomeRun, naciskając przycisk „Dodaj robota” i postępując zgodnie z instrukcjami. Jeśli parowanie nie powiodło się, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby rozwiązać problem:

Uwaga! Jeśli sieć Wi-Fi obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, zalecamy wybór pasma 2,4 GHz w celu uzyskania lepszego sygnału.

Sprawdź, czy Twój robot jest włączony

Sprawdź, czy Twój robot jest naładowany, czy stacja jest podłączona do gniazda elektrycznego i czy robot jest włączony.

Sprawdź hasło do sieci Wi-Fi

Wprowadź poprawne hasło do domowej sieci Wi-Fi w aplikacji.

Wybierz właściwy model robota

Podczas dodawania robota do aplikacji wybierz właściwy model.

Ze stacją automatycznego opróżniania: XU7100, XU5100, XU3110 lub XU3100

Bez stacji automatycznego opróżniania: XU7000, XU5000, XU3000 lub XU2000

Ze stacją dokującą: XU6500

Upewnij się, że robot jest w trybie konfiguracji Wi-Fi

W celu udanego parowania z aplikacją robot musi być w trybie konfiguracji Wi-Fi. Miga przycisk wyłącznika i przycisk Home na robocie, co oznacza, że tryb konfiguracji Wi-Fi jest włączony. Aby przełączyć robota w tryb konfiguracji Wi-Fi, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj wyłącznik i przycisk Home przez trzy sekundy. Lampki w przyciskach zamigają na pomarańczowo, co oznacza, że robot jest w trybie konfiguracji Wi-Fi (patrz rysunek poniżej).

Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi działa poprawnie

Sprawdź połączenie internetowe. Jeśli sieć jest zbyt wolna, wyłącz i włącz router.

Umieść stację bliżej routera

Stacja ładująca robota powinna się znajdować w miejscu o dobrym zasięgu Wi-Fi. Umieść stację bliżej routera, aby sygnał Wi-Fi był silniejszy.

Najnowsza wersja aplikacji Philips HomeRun

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji Philips HomeRun: przejdź do sklepu z aplikacjami i sprawdź, czy jest dostępna aktualizacja.



Obejrzyj jedno z poniższych nagrań wideo w zależności od modelu Twojego urządzenia. Filmiki zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące podłączania robota do aplikacji.

Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.