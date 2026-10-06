Mój odkurzacz Philips HomeRun nie opróżnia się automatycznie

Modele XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 i XU2100 robota Philips HomeRun są wyposażone w stację automatycznego opróżniania. Po zakończeniu sprzątania pojemnik na kurz jest opróżniany automatycznie do jednorazowego worka na kurz w obrębie stacji automatycznego opróżniania.



Aby zagwarantować, że robot opróżnia pojemnik na kurz automatycznie do jednorazowego worka:

Sprawdź, czy stacja jest podłączona do gniazda elektrycznego.

Sprawdź, czy jednorazowy worek na kurz jest poprawnie zainstalowany. Wskazówka : obejrzyj film na temat korzystania ze Stacji automatycznego opróżniania modelu robota poniżej.

: obejrzyj film na temat korzystania ze Stacji automatycznego opróżniania modelu robota poniżej. Sprawdź, czy worek na kurz nie jest pełny.

Sprawdź, czy pokrywka stacji jest zamknięta.

W aplikacji HomeRun wyłącz tryb Cichy lub Nie przeszkadzać.

Sprawdź, czy wlot stacji automatycznego opróżniania nie jest zablokowany.



Uwaga dotycząca modelu XU7100

Automatyczne opróżnianie nie rozpocznie się, jeśli ręcznie przeniesiesz robota z powrotem do stacji.

Automatyczne opróżnianie rozpocznie się dopiero wtedy, gdy robot automatycznie wróci do stacji.

Uwaga dotycząca modelu XU5100

Samoczyszczenie rozpocznie się po ręcznym powrocie robota do stacji i automatycznym powrocie robota do stacji.

Aby ręcznie uruchomić automatyczne samooczyszczanie, otwórz aplikację Philips HomeRun i wybierz robota z listy „Moje roboty”. Następnie kliknij przycisk „Stacja” na stronie głównej i wybierz „Włącz samoczyszczenie”.

Aby uruchomić automatyczne opróżnianie po ręcznym umieszczeniu robota, otwórz aplikację Philips HomeRun i wybierz robota z listy „Moje roboty”. Następnie kliknij przycisk menu głównego w lewym górnym rogu i wybierz opcję „Ustawienia automatycznego opróżniania”. Tutaj możesz kliknąć przycisk „Opróżnij pojemnik na kurz teraz”.

Należy pamiętać, że automatyczne opróżnianie można wykonywać tylko raz na 10 minut, aby zapobiec przegrzaniu silnika.



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