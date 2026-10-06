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Mój odkurzacz Philips HomeRun nie opróżnia się automatycznie

Jeśli robot sprzątający i mopujący Philips HomeRun (modele XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 i X2100) nie opróżnia się automatycznie po zakończeniu sprzątania i powrocie do stacji, należy znaleźć możliwe przyczyny i rozwiązania poniżej.

modele stacji automatycznego opróżniania

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XU5100/20, XU5100/10, XU2100/10. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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