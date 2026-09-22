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Mój odkurzacz Philips HomeRun nie sprząta prawidłowo

Jeśli robot sprzątający i mopujący Philips HomeRun nie sprząta prawidłowo, poniżej znajdziesz możliwe przyczyny i rozwiązania.

modele homerun

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XU5100/20 , XU5100/10 , XU5000/20 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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