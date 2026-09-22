Mój odkurzacz Philips HomeRun nie sprząta prawidłowo

Poniższe informacje dotyczą modeli z serii 3000.
- Sprawdź, czy worek na kurz jest pełny, i opróżnij go, jeśli to konieczne.
- Wyczyść filtr powietrza w worku na kurz i upewnij się, że filtr jest w nim prawidłowo umieszczony.
- Sprawdź, czy w szczotkach nie utknęły przeszkody i upewnij się, że szczotki główne i boczne są czyste i wolne od włosów lub innych zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy zmywalny mop wymaga wymiany. Jeśli mop jest zbyt zniszczony i nie czyści skutecznie, należy go wymienić. Nowy zmywalny mop można kupić za pomocą aplikacji (menu główne > znajdź akcesoria > wymienny mop XV1430) lub strony internetowej firmy Philips.
- Sprawdź, czy zbiornik wody jest pusty lub czy wymaga uzupełnienia.
Obejrzyj film dotyczący konserwacji modelu robota, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.