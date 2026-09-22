Jak czyścić bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 8000

Filtr

Aby w pełni wykorzystać możliwości odkurzacza bezprzewodowego firmy Philips, należy regularnie czyścić filtr. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Wyjmij obudowę filtra z kolorowej części, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rysunek 8).

Wyjmij zmywalny separator piany z obudowy filtra (rysunek 9).

Postukaj obiema częściami nad koszem na śmieci, aby je wyczyścić (rysunek 10).

Opłucz separator piany (rysunek 11) i ściśnij go, aż zacznie wypływać czysta woda (rysunek 12). Nie płucz obudowy filtra.

Uwaga : aby uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia, przelej wodę przez filtr, kierując występ filtra w dół, co umożliwi wypłukanie głęboko osadzonego pyłu.

Pozostaw filtr do wyschnięcia na 24 godziny (rysunek 13).

Zmontuj części (rysunki 14–16).

Przed włożeniem pojemnika na miejsce wyrównaj jego wystającą część.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, obejrzyj poniższy film.

Uwaga : odkurzacz automatycznie przypomni o czyszczeniu filtra, wyświetlając kod informacyjny „i8”, a następnie kod QR w celu zamówienia nowego filtra (akcesorium XV1681).

Gdy na wyświetlaczu urządzenia pojawi się kod „i8”, można nacisnąć dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku zasilania), aby wyświetlić animację z instrukcjami czyszczenia filtra krok po kroku.

Zalecamy wymianę filtra, jeśli po czyszczeniu nadal wyświetlany jest kod „i8” lub co najmniej co 6 miesięcy, aby zapewnić maksymalną wydajność.

Pojemnik na kurz nie jest prawidłowo zamocowany do urządzenia