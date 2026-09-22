Jak czyścić bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 8000
Aby dowiedzieć się, jak czyścić pojemnik na kurz, filtr, szczotkę i zbiornik wody bezprzewodowego odkurzacza Philips serii 8000, zapoznaj się z poniższymi częściami. Nazwa modelu znajduje się na rurze i/lub na poniższym rysunku.
Pojemnik na kurz Aby wyczyścić pojemnik na kurz bezprzewodowego odkurzacza firmy Philips, wykonaj następujące czynności:
Wyłącz urządzenie (rysunek 1).
Wyjmij pojemnik, naciskając przycisk zwalniający i trzymając urządzenie pod kątem 45 stopni (rysunek 2).
Podnieś kolorową część, aby uzyskać dostęp do pojemnika (rysunek 3).
Wskazówka:
jeśli usunięcie tej części z pojemnika jest utrudnione, można postukać w pojemnik płaską ręką, aby nieco poluzować kolorową część.
Demontaż będzie najłatwiejszy, jeśli jedną ręką chwycisz pojemnik na dole, a drugą ręką podniesiesz kolorową część.
Opróżnij pojemnik na kurz (rysunek 4).
Opłucz pojemnik na kurz pod bieżącą wodą. Nie myj w zmywarce do naczyń (rysunek 5).
Przed ponownym włożeniem pojemnika na kurz sprawdź, czy jest całkowicie suchy (rysunki 6–7).
Przed włożeniem pojemnika na miejsce wyrównaj jego wystającą część. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, obejrzyj poniższy film.
Filtr Aby w pełni wykorzystać możliwości odkurzacza bezprzewodowego firmy Philips, należy regularnie czyścić filtr. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Wyjmij obudowę filtra z kolorowej części, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rysunek 8).
Wyjmij zmywalny separator piany z obudowy filtra (rysunek 9).
Postukaj obiema częściami nad koszem na śmieci, aby je wyczyścić (rysunek 10).
Opłucz separator piany (rysunek 11) i ściśnij go, aż zacznie wypływać czysta woda (rysunek 12). Nie płucz obudowy filtra.
Uwaga: aby uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia, przelej wodę przez filtr, kierując występ filtra w dół, co umożliwi wypłukanie głęboko osadzonego pyłu.
Pozostaw filtr do wyschnięcia na 24 godziny (rysunek 13).
Zmontuj części (rysunki 14–16).
Przed włożeniem pojemnika na miejsce wyrównaj jego wystającą część.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, obejrzyj poniższy film.
Uwaga: odkurzacz automatycznie przypomni o czyszczeniu filtra, wyświetlając kod informacyjny „i8”, a następnie kod QR w celu zamówienia nowego filtra (akcesorium XV1681). Gdy na wyświetlaczu urządzenia pojawi się kod „i8”, można nacisnąć dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku zasilania), aby wyświetlić animację z instrukcjami czyszczenia filtra krok po kroku. Zalecamy wymianę filtra, jeśli po czyszczeniu nadal wyświetlany jest kod „i8” lub co najmniej co 6 miesięcy, aby zapewnić maksymalną wydajność. Pojemnik na kurz nie jest prawidłowo zamocowany do urządzenia Jeśli pojemnik na kurz nie jest prawidłowo zamocowany, może to spowodować problemy z mocą ssania. Upewnij się, że pojemnik na kurz jest prawidłowo zamocowany najpierw wyrównując górną część pojemnika przed zamocowaniem (obejrzyj poniższy film, fragment 1:11–1:15).
Szczotka Odkurzacz bezprzewodowy firmy Philips jest wyposażony w obrotową szczotkę umieszczoną wewnątrz nasadki. Szczotka może się zatkać włosami i wymaga regularnego czyszczenia. Aby wyczyścić szczotkę, wykonaj poniższe czynności. Więcej informacji można znaleźć na filmie:
Przetnij i usuń wszystkie splątane włosy ze szczotki (rysunek A4).
Wyjmij nasadkę boczną i przetnij wplątane włosy (rysunek A5).
Po włożeniu szczotki z powrotem na miejsce odkurzacz jest gotowy do użycia (rysunki A5–A6).
Zbiornik wody Aby utrzymać nasadkę Aqua w dobrym stanie, zalecamy wykonanie następujących prostych czynności czyszczenia i suszenia po każdym użyciu:
Wyjmij tkaninę ze zbiornika wody.
Opróżnij zbiornik wody (rysunek B1).
Umyj zbiornik wody pod bieżącą wodą i delikatnie nim potrząśnij (rysunek B4).
Pozostaw zbiornik wody do wyschnięcia i wypłucz tkaninę lub wypierz w pralce.Zaleca się wymianę tkaniny co 6 miesięcy (akcesorium XV1700).
Czy powyższe rozwiązania pomogły? Jeśli nie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony www.philips.com/support, aby uzyskać dalszą pomoc.
Pojemnik na kurz Wykonaj następujące czynności i obejrzyj poniższy film, aby uzyskać więcej informacji:
Wyłącz urządzenie.
Wyjmij pojemnik, naciskając przycisk zwalniający na urządzeniu przenośnym obok pojemnika na kurz (rysunek A1).
Zdejmij pokrywę i opróżnij pojemnik na kurz (rysunki A2–A3). Upewnij się, że włosy i zabrudzenia, które utknęły w cyklonie, również zostały usunięte.
Wyjmij filtr i wyczyść wnętrze pojemnika na kurz wodą lub wilgotną szmatką (rysunki A5–A6). Nie myj w zmywarce do naczyń.
Przed ponownym włożeniem pojemnika na kurz sprawdź, czy jest całkowicie suchy (rysunki A7–A9).
Filtr Aby zapewnić najlepszą wydajność bezprzewodowego odkurzacza Philips SpeedPro Max, niezbędne jest regularne czyszczenie filtra. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Wyjmij pojemnik, naciskając przycisk na urządzeniu przenośnym obok pojemnika na kurz (rysunek B2).
Wyjmij obudowę filtra z pojemnika na kurz i wyjmij zmywalny separator piany z obudowy filtra (rysunki B3–B4).
Postukaj separatorem piany nad koszem na śmieci, aby usunąć luźne zabrudzenia i opłucz separator piany pod bieżącą wodą (rysunek B5)
Ściśnij go, aż zacznie wypływać czysta woda (rysunki B6–B7).
Pamiętaj, aby nie płukać obudowy filtra, ale po prostu postukać nią nad koszem na śmieci (rysunek B8).
Pozostaw filtr do wyschnięcia na 24 godziny (rysunek B9).
Zmontuj części (rysunek B10).
Więcej informacji można znaleźć w poniższym filmie. Uwaga:
aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy czyszczenie filtra odkurzacza co miesiąc i wymianę filtra co 6 miesięcy.
Szczotka Odkurzacz bezprzewodowy SpeedPro firmy Philips jest wyposażony w obrotową szczotkę umieszczoną wewnątrz nasadki. Szczotka może się zatkać włosami i wymaga regularnego czyszczenia. Wykonaj następujące czynności i obejrzyj poniższy film, aby uzyskać więcej informacji:
Wyjmij szczotkę za pomocą przycisku Easy i zdejmij nasadkę boczną (rysunki A1–A3).
Wyciągnij wszystkie pasma ze szczotki i spod nasadki ręcznie lub za pomocą nożyczek (rysunek A4).
Załóż nasadkę boczną z powrotem, wciskając ją, aż usłyszysz kliknięcie i zatrzaśnij szczotkę z powrotem na miejscu (rysunki A5–A7). Odkurzacz jest ponownie gotowy do użycia.
Zbiornik wody Zalecamy czyszczenie i suszenie zbiornika Aqua po każdym użyciu. Można to zrobić w kilku prostych krokach:
Wyjmij tkaninę ze zbiornika wody (rysunek B1).
Opróżnij zbiornik wody (rysunek B2).
Umyj zbiornik wody pod bieżącą wodą i delikatnie nim potrząśnij (rysunki B3–B5).
Opróżnij zbiornik wody i pozostaw do wyschnięcia (rysunki B6–B8).
Wypłucz tkaninę lub wypierz w pralce (rysunek B9).
Wskazówka: (XC8347 i XC8349): czyść również kanały boczne nasadki Aqua co trzy miesiące lub gdy zauważysz spadek wydajności. Można to zrobić poprzez otwarcie bocznych kanałów i usunięcie zanieczyszczeń.
Czy powyższe rozwiązania pomogły? Jeśli nie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony www.philips.com/support, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XC8055/01 , XC8057/01 , XC8349/01R1 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›