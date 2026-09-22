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Jak czyścić bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 8000

Aby dowiedzieć się, jak czyścić pojemnik na kurz, filtr, szczotkę i zbiornik wody bezprzewodowego odkurzacza Philips serii 8000, zapoznaj się z poniższymi częściami. Nazwa modelu znajduje się na rurze i/lub na poniższym rysunku.
 

Modele 8000

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XC8055/01 , XC8057/01 , XC8349/01R1 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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