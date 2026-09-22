Jak czyścić bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 5000

Pojemnik na kurz

Pamiętaj, aby opróżniać pojemnik na kurz po każdym użyciu lub gdy pył osiągnie wskaźnik poziomu MAX (rysunek A1). Aby wyczyścić pojemnik na kurz bezprzewodowego odkurzacza firmy Philips, wykonaj następujące czynności:

Wyłącz urządzenie (rysunek A2).

Trzymaj urządzenie pod kątem 45 stopni, jak pokazano na rysunku A3. Wyjmij pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniający znajdujący się na spodzie pojemnika na kurz.

Wskazówka: wyjmij pojemnik na kurz, trzymając urządzenie pionowo, aby uniknąć rozsypania nieczystości (rysunek A4).

Przytrzymaj dwa niebieskie wygięte okręgi z boku kolorowej części i wyjmij ją z pojemnika na kurz (rysunek A5).

Opróżnij nagromadzony kurz z pojemnika na kurz do kosza na śmieci (rysunek 6).

Umieść cyklon z powrotem w pojemniku na kurz i upewnij się, że obie części są wyrównane (rysunek A7).

Umieść pojemnik na kurz z powrotem na miejscu, wyrównując najpierw stronę z filtrem pojemnika na kurz, a następnie zaczepiając go na miejscu (rysunek A8).

Filtr

Aby zapewnić optymalną wydajność bezprzewodowego odkurzacza firmy Philips, ważne jest regularne czyszczenie filtra. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Podnieś filtr, aby wyjąć go z pojemnika na kurz (rysunek B1).

Oddziel zmywalny filtr piankowy od plastikowej obudowy filtra (rysunek B2).

Postukaj separatorem piany i obudową filtra nad koszem na śmieci, aby je wyczyścić (rysunek B3). Aby dokładnie wyczyścić obudowę filtra, warto kilkakrotnie uderzyć nią o pojemnik na śmieci, żeby wytrząsnąć cały nagromadzony kurz.

Opłucz separator piany pod bieżącą wodą i ściśnij go, aż zacznie wypływać czysta woda (rysunek B4). Nie płucz obudowy filtra.

Uwaga: w celu uzyskania najlepszych rezultatów czyszczenia należy przelać wodę przez filtr, tak aby brudna strona filtra była skierowana w dół, co umożliwi wypłukanie głęboko osadzonego pyłu.

Odczekaj 24 godziny, aż separator piany całkowicie wyschnie (rysunek B5).

Uwaga: nie susz filtra gąbkowego w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, na grzejniku ani w suszarce.

W celu przeprowadzenia gruntownej konserwacji należy wyczyścić pojemnik na kurz i kolorową część pod

bieżącą wodą z kranu lub ciepłą wodą z mydłem (rysunek B6) i wytrzeć do sucha (rysunek 8).

Zmontuj części (rysunki B7–10). Umieść pojemnik na kurz z powrotem na miejscu, wyrównując najpierw stronę z filtrem pojemnika na kurz, a następnie zaczepiając go na miejscu (rysunek B10).

Uwaga: aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy czyszczenie filtra odkurzacza co miesiąc i wymianę filtra co 6 miesięcy (akcesorium XV1651).

Szczotka

Odkurzacz bezprzewodowy firmy Philips jest wyposażony w obrotową szczotkę umieszczoną wewnątrz nasadki. Szczotka może się zatkać włosami i wymaga regularnego czyszczenia. W celu wyczyszczenia szczotki wykonaj poniższe czynności:

Wyłącz urządzenie (rysunek C1).

Przytrzymaj przycisk z boku nasadki jedną ręką, jednocześnie zdejmując szczotkę drugą ręką. (rysunek C2).

Usuń ręcznie wszystkie widoczne zanieczyszczenia. Przetnij i usuń wszystkie splątane włosy ze szczotki (rysunek C3).

Wyjmij nasadkę boczną (rysunek B4) i usuń wplątane włosy (rysunek C5).

Po włożeniu szczotki z powrotem na miejsce odkurzacz jest gotowy do użycia (rysunki C6–8). Podczas ponownego montażu szczotki należy upewnić się, że jest prawidłowo wyrównana, umieszczając jedną stronę na miejscu przed kliknięciem drugiej strony.

Uwaga! Należy również sprawdzić i usunąć wszelkie zanieczyszczenia wokół kół nasadki.

Zbiornik wody

Aby utrzymać zbiornik wody w dobrym stanie, zalecamy wykonanie następujących prostych czynności związanych z czyszczeniem i suszeniem po każdym użyciu:

Wyjmij tkaninę ze zbiornika wody (rysunek D1).

Opróżnij zbiornik wody (rysunek D2).

Napełnij zbiornik wody pod bieżącą wodą i potrząśnij nim, aby usunąć pozostałości detergentu (obrazy D3 i D4)

Wylej wodę i pozostaw zbiornik otwarty do wyschnięcia. Uważaj, aby nie zgubić korka zbiornika podczas przechowywania (obrazy D5 i D6)

Wypłucz tkaninę lub wypierz w pralce.