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Jak czyścić bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 5000

Aby dowiedzieć się, jak czyścić pojemnik na kurz, filtr, szczotkę i zbiornik wody odkurzacza Philips SpeedPro (Aqua) z serii 5000, zapoznaj się z poniższymi sekcjami.
 

Odkurzacze serii 5000

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: FC6723/01R1 , XC5141/01 , XC5043/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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