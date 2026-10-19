Mój bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 8000 wyświetla kod błędu

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Aby dowiedzieć się, co oznaczają kody błędów posiadanego odkurzacza bezprzewodowego Philips z serii 8000, zapoznaj się z poniższymi sekcjami.
Błąd E1
Błąd E1 oznacza, że urządzenie nie działa prawidłowo. Wyjmij akumulator (patrz ilustracja), odczekaj 10 sekund, a następnie włóż akumulator z powrotem. Jeśli to nie zadziała, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc na stronie www.philips.com/support.
Błąd E2
Błąd E2 oznacza, że urządzenie działa przy temperaturze niższej niż dopuszczalna temperatura robocza. Przenieś urządzenie do chłodniejszego pomieszczenia. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 40°C.
Błąd E3
Błąd E3 oznacza, że urządzenie działa przy temperaturze wyższej niż dopuszczalna temperatura robocza. Przenieś urządzenie do chłodniejszego pomieszczenia. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 40°C.
Błąd E5
Błąd E5 oznacza, że akumulator jest uszkodzony. Zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc na stronie http://www.philips.com/support.
Błąd E9
Błąd E9 oznacza, że nasadka działa przy temperaturze wyższej niż dopuszczalna temperatura robocza. Wyłącz urządzenie i odczekaj 15 minut. Następnie sprawdź, czy górna obudowa nasadki jest nadal ciepła. Jeśli nasadka jest nadal ciepła, odczekaj, aż ostygnie. Po ostygnięciu nasadki spróbuj ponownie włączyć urządzenie.
Błąd i4
Błąd i4 oznacza, że nasadka jest zatkana. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść nasadkę, wykonując czynności opisane w instrukcji obsługi. Następnie sprawdź przewód, wyjmując go z urządzenia głównego. Usuń przedmiot z dyszy lub rury i uruchom ponownie urządzenie.
Błąd i5
Błąd i5 oznacza, że przedmiot utknął w kanale przepływu powietrza. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść nasadkę, wykonując czynności opisane w instrukcji obsługi, i sprawdź rurkę, wyjmując ją z urządzenia głównego. Wyjmij przedmiot z nasadki lub rurki i uruchom ponownie urządzenie.
Błąd i6
Błąd i6 oznacza, że zasilacz nie został wyciągnięty z urządzenia. Przed korzystaniem z urządzenia wyjmij zasilacz.
Błąd i7
Błąd i7 oznacza, że używany jest niewłaściwy zasilacz. Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.
Błąd i8
Jeśli w urządzeniu zostanie wyświetlony kod błędu i8, oznacza to, że filtr jest zanieczyszczony. Aby rozwiązać ten problem, należy wyczyścić filtr, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi (obrazy 9–16) lub oglądając poniższy film.
Jeśli po wyczyszczeniu filtra kod błędu i8 będzie się nadal wyświetlał, zalecamy wymianę filtra. Zaleca się wymianę filtra co sześć miesięcy w celu uzyskania optymalnej wydajności.
Jeśli po wyczyszczeniu filtra kod błędu i8 będzie się nadal wyświetlał, można zastosować następujące rozwiązania:
Błąd E1 (lub 13)
Błąd E1 (może wyglądać jak 13, gdy patrzysz na niego odwrotnie) wskazuje, że bezprzewodowy odkurzacz Philips SpeedPro Max był używany, przechowywany lub ładowany w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 40°C. Odłącz odkurzacz od ładowarki i przenieś go do pomieszczenia o temperaturze pomiędzy 5°C a 40°C (41–104 stopni Fahrenheita). Odczekaj kilka minut, aż urządzenie dostosuje swoją temperaturę do temperatury w pomieszczeniu i spróbuj ponownie. Jeśli kod błędu będzie się powtarzał, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy na stronie http://www.philips.com/support.
Błąd E4 (lub h3)
Błąd E4 (może wyglądać jak h3, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że szczotka obrotowa bezprzewodowego odkurzacza Philips SpeedPro Max jest zablokowana.
Aby rozwiązać ten problem, wyłącz urządzenie, sprawdź szczotkę obrotową i usuń wszelkie przeszkody, takie jak włosy, kłaczki kurzu, brud lub kurz. Można to zrobić, wykonując następujące czynności:
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XC8055/01, XC8057/01, XC8349/01R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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