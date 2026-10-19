Mój bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 8000 wyświetla kod błędu

Błąd E1

Błąd E1 oznacza, że urządzenie nie działa prawidłowo. Wyjmij akumulator (patrz ilustracja), odczekaj 10 sekund, a następnie włóż akumulator z powrotem. Jeśli to nie zadziała, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc na stronie www.philips.com/support.



Błąd E2

Błąd E2 oznacza, że urządzenie działa przy temperaturze niższej niż dopuszczalna temperatura robocza. Przenieś urządzenie do chłodniejszego pomieszczenia. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 40°C.



Błąd E3

Błąd E3 oznacza, że urządzenie działa przy temperaturze wyższej niż dopuszczalna temperatura robocza. Przenieś urządzenie do chłodniejszego pomieszczenia. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 40°C.



Błąd E5

Błąd E5 oznacza, że akumulator jest uszkodzony. Zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc na stronie http://www.philips.com/support.



Błąd E9

Błąd E9 oznacza, że nasadka działa przy temperaturze wyższej niż dopuszczalna temperatura robocza. Wyłącz urządzenie i odczekaj 15 minut. Następnie sprawdź, czy górna obudowa nasadki jest nadal ciepła. Jeśli nasadka jest nadal ciepła, odczekaj, aż ostygnie. Po ostygnięciu nasadki spróbuj ponownie włączyć urządzenie.



Błąd i4

Błąd i4 oznacza, że nasadka jest zatkana. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść nasadkę, wykonując czynności opisane w instrukcji obsługi. Następnie sprawdź przewód, wyjmując go z urządzenia głównego. Usuń przedmiot z dyszy lub rury i uruchom ponownie urządzenie.



Błąd i5

Błąd i5 oznacza, że przedmiot utknął w kanale przepływu powietrza. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść nasadkę, wykonując czynności opisane w instrukcji obsługi, i sprawdź rurkę, wyjmując ją z urządzenia głównego. Wyjmij przedmiot z nasadki lub rurki i uruchom ponownie urządzenie.



Błąd i6

Błąd i6 oznacza, że zasilacz nie został wyciągnięty z urządzenia. Przed korzystaniem z urządzenia wyjmij zasilacz.



Błąd i7

Błąd i7 oznacza, że używany jest niewłaściwy zasilacz. Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.



Błąd i8

Jeśli w urządzeniu zostanie wyświetlony kod błędu i8, oznacza to, że filtr jest zanieczyszczony. Aby rozwiązać ten problem, należy wyczyścić filtr, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi (obrazy 9–16) lub oglądając poniższy film.

Jeśli po wyczyszczeniu filtra kod błędu i8 będzie się nadal wyświetlał, zalecamy wymianę filtra. Zaleca się wymianę filtra co sześć miesięcy w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Jeśli po wyczyszczeniu filtra kod błędu i8 będzie się nadal wyświetlał, można zastosować następujące rozwiązania:

Dokładnie wyczyść obudowę filtra. Warto kilkakrotnie uderzyć nią o pojemnik na śmieci, żeby wytrząsnąć cały nagromadzony kurz.

Możesz wymienić stary filtr na nowy, jeśli taki posiadasz. Po wymianie odkurz stary filtr piankowy i obudowę filtra odkurzaczem ręcznym.

Filtr piankowy i obudowę filtra możesz też łatwo odkurzyć innym odkurzaczem lub miniodkurzaczem.

Jeśli powyższe instrukcje nie pomogą i kod błędu i8 nadal będzie się wyświetlał, filtr prawdopodobnie wymaga wymiany. Nowe filtry (XV1681/01) możesz kupić w sklepie internetowym firmy Philips na stronie www.philips.com/support lub u sprzedawcy produktów firmy Philips.

Uwaga! Zalecenie dotyczące wymiany filtra po sześciu miesiącach jest tylko podpowiedzią, ponieważ poziom zanieczyszczenia filtra w dużej mierze zależy od jego użytkowania.

Błąd i10