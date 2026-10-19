Mój bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 7000 wyświetla kod błędu

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Aby dowiedzieć się, co oznaczają kody błędów posiadanego odkurzacza bezprzewodowego Philips z serii 7000, zapoznaj się z poniższymi sekcjami.
Błąd E1
Błąd E1 oznacza, że urządzenie nie działa prawidłowo. Wyjmij akumulator (patrz ilustracja), odczekaj 10 sekund, a następnie włóż akumulator z powrotem. Jeśli to nie zadziała, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc na stronie www.philips.com/support.
Błąd E2
Błąd E2 oznacza, że urządzenie działa przy temperaturze niższej niż dopuszczalna temperatura robocza. Przenieś urządzenie do chłodniejszego pomieszczenia. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 40°C.
Błąd E3
Błąd E3 oznacza, że urządzenie działa przy temperaturze wyższej niż dopuszczalna temperatura robocza. Przenieś urządzenie do chłodniejszego pomieszczenia. Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 40°C.
Błąd E5
Błąd E5 oznacza, że akumulator jest uszkodzony. Zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc na stronie http://www.philips.com/support.
Błąd E9
Błąd E9 oznacza, że nasadka działa przy temperaturze wyższej niż dopuszczalna temperatura robocza. Wyłącz urządzenie i odczekaj 15 minut. Następnie sprawdź, czy górna obudowa nasadki jest nadal ciepła. Jeśli nasadka jest nadal ciepła, odczekaj, aż ostygnie. Po ostygnięciu nasadki spróbuj ponownie włączyć urządzenie.
Błąd i4
Błąd i4 oznacza, że nasadka jest zatkana. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść nasadkę, wykonując czynności opisane w instrukcji obsługi. Następnie sprawdź przewód, wyjmując go z urządzenia głównego. Usuń przedmiot z dyszy lub rury i uruchom ponownie urządzenie.
Błąd i5
Błąd i5 oznacza, że przedmiot utknął w kanale przepływu powietrza. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wyczyść nasadkę, wykonując czynności opisane w instrukcji obsługi, i sprawdź rurkę, wyjmując ją z urządzenia głównego. Wyjmij przedmiot z nasadki lub rurki i uruchom ponownie urządzenie.
Błąd i6
Błąd i6 oznacza, że zasilacz nie został wyciągnięty z urządzenia. Przed korzystaniem z urządzenia wyjmij zasilacz.
Błąd i7
Błąd i7 oznacza, że używany jest niewłaściwy zasilacz. Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.
Błąd i8
Jeśli w urządzeniu zostanie wyświetlony kod błędu i8, oznacza to, że filtr jest zanieczyszczony. Aby rozwiązać ten problem, należy wyczyścić filtr, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi (obrazy 9–16) lub oglądając poniższy film.
Jeśli po wyczyszczeniu filtra kod błędu i8 będzie się nadal wyświetlał, zalecamy wymianę filtra. Zaleca się wymianę filtra co sześć miesięcy w celu uzyskania optymalnej wydajności.
Jeśli po wyczyszczeniu filtra kod błędu i8 będzie się nadal wyświetlał, można zastosować następujące rozwiązania:
Błąd E1 (lub 13)
Błąd E1 (może wyglądać jak 13, gdy patrzysz na wyświetlacz odwrotnie) wskazuje, że bezprzewodowy odkurzacz Philips SpeedPro Max był używany, przechowywany lub ładowany w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 40°C. Odłącz odkurzacz od ładowarki i przenieś go do pomieszczenia o temperaturze pomiędzy 5°C a 40°C (41–104 stopni Fahrenheita). Odczekaj kilka minut, aż urządzenie dostosuje swoją temperaturę do temperatury w pomieszczeniu i spróbuj ponownie. Jeśli kod błędu będzie się powtarzał, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy na stronie http://www.philips.com/support.
Błąd E4 (lub h3)
Błąd E4 (może wyglądać jak h3, gdy patrzysz na wyświetlacz odwrotnie) oznacza, że szczotka obrotowa bezprzewodowego odkurzacza Philips SpeedPro Max jest zablokowana.
Aby rozwiązać ten problem, wyłącz urządzenie, sprawdź szczotkę obrotową i usuń wszelkie przeszkody, takie jak włosy, kłaczki kurzu, brud lub kurz. Można to zrobić, wykonując następujące czynności:
• Zdejmij szczotkę za pomocą przycisku Easy i zdejmij nasadkę boczną (rysunki 1–3)
• Wyciągnij ręcznie wszystkie włosy ze szczotki i spod nasadki lub użyj nożyczek (rysunek 4).
Załóż nasadkę boczną z powrotem, wciskając ją, aż usłyszysz kliknięcie i zatrzaśnij szczotkę z powrotem na miejscu (rysunki 5–7). Odkurzacz jest ponownie gotowy do użycia.
Jeśli błąd nadal pojawia się po wyczyszczeniu szczotki obrotowej, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy na stronie http://www.philips.com/support.
Błąd E6 (lub 93)
Błąd E6 (może wyglądać jak 93, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza, że przez zasilacz odkurzacza bezprzewodowego Philips SpeedPro Max nie przepływa prąd
Aby rozwiązać ten problem, sprawdź, czy zasilacz urządzenia jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego, a dysk ładujący (magnes) został prawidłowo przymocowany. Jeśli urządzenie nie działa, zasilacz lub akumulator mogą być uszkodzone. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy na stronie http://www.philips.com/support.
Błąd E7 (lub L3)
Błąd E7 (może wyglądać jak L3, gdy patrzysz na niego odwrotnie) wskazuje, że używany jest niewłaściwy lub uszkodzony zasilacz. Upewnij się, że używasz wyłącznie właściwego zasilacza, który został dostarczony wraz z odkurzaczem bezprzewodowym. Jeśli właściwy zasilacz nie działa, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy na stronie http://www.philips.com/support.
Błąd SE (lub 35, 5E)
Błąd SE (może wyglądać jak 5E lub 35, gdy patrzysz na niego odwrotnie) oznacza „Serwis” i może mieć kilka przyczyn. Gdy pojawi się ten błąd, zalecamy zabranie urządzenia do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktowanie się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy na stronie http://www.philips.com/support.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XC7042/01R1, XC7041/01R1, FC6826/01R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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