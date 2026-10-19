Jak czyścić bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 3000/2000
Aby dowiedzieć się, jak czyścić pojemnik na kurz, filtr, szczotkę i zbiornik wody bezprzewodowego odkurzacza Philips z serii 3000, zapoznaj się z poniższymi częściami. Nazwa modelu znajduje się na rurze i/lub na poniższym rysunku.
Aby wyczyścić pojemnik na kurz bezprzewodowego odkurzacza firmy Philips, wykonaj następujące czynności:
Wyłącz urządzenie (rysunek 1).
Wyjmij pojemnik, pociągając dźwignię znajdującą się po prawej stronie przycisku zasilania (rysunek 2).
Podnieś kolorową część, aby uzyskać dostęp do pojemnika (rysunek 3).
Opróżnij pojemnik na kurz (rysunek 4).
Aby dokładnie wyczyścić urządzenie, opłucz pojemnik na kurz pod bieżącą wodą. Nie myj w zmywarce do naczyń (rysunek 5).
Przed ponownym włożeniem pojemnika na kurz upewnij się, że jest on całkowicie suchy (24 godziny) (rysunek 6).
Aby w pełni wykorzystać możliwości odkurzacza bezprzewodowego firmy Philips, należy regularnie czyścić filtr. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Po wyjęciu kolorowej części z pojemnika wyjmij obudowę filtra, obracając ją w lewo (rysunek 7).
Wyjmij separator piany z obudowy filtra (rysunek 8).
Postukaj separatorem piany i obudową filtra nad koszem na śmieci, aby je wyczyścić (rysunek 9).
Opłucz kolorową część pod bieżącą wodą (rysunek 10) i osusz ją ściereczką (rysunek 11).
Opłucz separator piany (rysunek 12) i ściśnij go, aż zacznie wypływać czysta woda (rysunek 13). Nie płucz obudowy filtra.
Odczekaj 24 godziny, aż separator piany całkowicie wyschnie (rysunek 14).
Zmontuj części (rysunki 15–18).
Uwaga: Aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy czyszczenie filtra odkurzacza co miesiąc i wymianę filtra co 6 miesięcy (akcesorium XV1631).
Odkurzacz bezprzewodowy firmy Philips jest wyposażony w obrotową szczotkę umieszczoną wewnątrz nasadki. Szczotka może się zatkać włosami i wymaga regularnego czyszczenia. Wykonaj poniższe czynności i obejrzyj film, aby uzyskać więcej informacji:
Wyłącz zasilanie (rysunek 1).
Wyjmij szczotkę, przytrzymując przycisk po prawej stronie (rysunek 2).
Usuń ręcznie wszystkie widoczne zanieczyszczenia (rysunek 3)
Przetnij i usuń wszystkie splątane włosy ze szczotki (rysunek 4).