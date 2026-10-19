Jak czyścić bezprzewodowy odkurzacz Philips z serii 3000/2000

Aby utrzymać nasadkę Aqua w dobrym stanie, zalecamy wykonanie następujących prostych czynności czyszczenia i suszenia po każdym użyciu. Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj film:

Wyjmij tkaninę ze zbiornika wody.

Opróżnij zbiornik wody (rysunek 1).

Umyj zbiornik wody pod bieżącą wodą i delikatnie nim potrząśnij (rysunki 2–5).

Pozostaw zbiornik wody do wyschnięcia i wypłucz tkaninę lub wypierz w pralce (rysunki 6–7).

Zaleca się wymianę ściereczki co 6 miesięcy (akcesorium XV1700).