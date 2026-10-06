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Mój bezprzewodowy odkurzacz z serii 3000/2000 firmy Philips ma niską moc ssania

Jeśli siła ssania bezprzewodowego odkurzacza serii 3000 lub 2000 firmy Philips nie jest tak dobra, jak się tego spodziewasz, znajdź możliwe przyczyny i rozwiązania poniżej.
 

Seria 3000 i 2000

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XC3131/01, XC2012/01R1, XC3031/01R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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