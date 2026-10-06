Mój bezprzewodowy odkurzacz z serii 3000/2000 firmy Philips ma niską moc ssania
Jeśli siła ssania bezprzewodowego odkurzacza serii 3000 lub 2000 firmy Philips nie jest tak dobra, jak się tego spodziewasz, znajdź możliwe przyczyny i rozwiązania poniżej.
Jeśli filtr i/lub cyklon (kolorowa część pojemnika na kurz) są brudne, można zauważyć, że moc ssania ulegnie zmniejszeniu. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności, aby wyczyścić obie części:
pojemnik na kurz/cyklon
Wyłącz urządzenie (rysunek 1).
Wyjmij pojemnik, pociągając dźwignię znajdującą się po prawej stronie przycisku zasilania (rysunek 2).
Podnieś kolorową część, aby uzyskać dostęp do pojemnika (rysunek 3).
Opróżnij pojemnik na kurz (rysunek 4).
Aby dokładnie wyczyścić urządzenie, opłucz pojemnik na kurz pod bieżącą wodą. Nie myj w zmywarce do naczyń (rysunek 5).
Przed ponownym włożeniem pojemnika na kurz sprawdź, czy jest całkowicie suchy (rysunek 6).
Filtr
Po wyjęciu kolorowej części z pojemnika wyjmij obudowę filtra, obracając ją w lewo (rysunek 7).
Wyjmij separator piany z obudowy filtra (rysunek 8).
Postukaj separatorem piany i obudową filtra nad koszem na śmieci, aby je wyczyścić (rysunek 9).
Opłucz kolorową część pod bieżącą wodą (rysunek 10) i osusz ją ściereczką (rysunek 11).
Opłucz separator piany (rysunek 12) i ściśnij go, aż zacznie wypływać czysta woda (rysunek 13). Nie płucz obudowy filtra.
Odczekaj, aż separator piany całkowicie wyschnie (rysunek 14).
Zmontuj części (rysunki 15–18).
Uwaga: aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy czyszczenie filtra odkurzacza co miesiąc i wymianę filtra co 6 miesięcy (akcesorium XV1631).
Jeśli w urządzeniu utkną przedmioty obce, może to spowodować problemy z mocą ssania. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (ilustracja 1). Oczyść nasadkę, wyjmując rurę z urządzenia głównego i sprawdzając, czy w rurze i części nasadki, która została podłączona do rury, nie utknął jakiś przedmiot. W przypadku braku zatorów postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby wyczyścić nasadkę i szczotkę:
Wyjmij szczotkę, przytrzymując przycisk znajdujący się na boku (rysunek 2).
Usuń ręcznie wszystkie widoczne zanieczyszczenia (rysunek 3)
Przetnij i usuń wszystkie splątane włosy ze szczotki (rysunek 4).
Po włożeniu szczotki z powrotem na miejsce odkurzacz jest gotowy do użycia (rysunki 7–8).
Jeśli to nie zadziała, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktuj się z nami pod adresem www.philips.com/support, aby uzyskać dalszą pomoc.
Jeśli pojemnik na kurz nie jest prawidłowo zamocowany, może to spowodować problemy z mocą ssania. Przed zaczepieniem pojemnika na kurz upewnij się, że jest on prawidłowo zamocowany, wyrównując jego górną część.
Jeśli filtr nie znajduje się w urządzeniu, może to spowodować problemy z mocą ssania. Upewnij się, że filtr znajduje się w urządzeniu i jest prawidłowo zamontowany. Po podłączeniu pojemnika na kurz do urządzenia ważne jest, aby najpierw wyrównać górną część pojemnika przed włożeniem go na miejsce (zobacz poniższy rysunek).
Jeśli po sprawdzeniu powyższych informacji moc ssania urządzenia jest nadal niższa niż zwykle, należy zwrócić się do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy na stronie www.philips.com/support.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XC3131/01, XC2012/01R1, XC3031/01R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›