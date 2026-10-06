Mój bezprzewodowy odkurzacz z serii 3000/2000 firmy Philips ma niską moc ssania

Jeśli filtr nie znajduje się w urządzeniu, może to spowodować problemy z mocą ssania. Upewnij się, że filtr znajduje się w urządzeniu i jest prawidłowo zamontowany. Po podłączeniu pojemnika na kurz do urządzenia ważne jest, aby najpierw wyrównać górną część pojemnika przed włożeniem go na miejsce (zobacz poniższy rysunek).



Jeśli po sprawdzeniu powyższych informacji moc ssania urządzenia jest nadal niższa niż zwykle, należy zwrócić się do centrum serwisowego firmy Philips lub skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy na stronie www.philips.com/support.

