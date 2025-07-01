Pomoc Philips Często dochodzi do utraty połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem

Jeśli połączenie między nadajnikiem a odbiornikiem jest co jakiś czas tracone lub jeśli występują przerwy w dźwięku, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ten problem.

Wypróbuj inną lokalizację. Nadajnik i odbiornik prawdopodobnie znajdowały się blisko zewnętrznych granic zasięgu działania lub występowały zakłócenia pochodzące od innych urządzeń bezprzewodowych działających w częstotliwości 2,4 GHz.

Zmniejsz odległość między nadajnikiem a odbiornikiem lub wyłącz inne urządzenia bezprzewodowe 2,4 GHz (laptopy, telefony komórkowe, kuchenki mikrofalowe itp.). Ponowne nawiązywanie połączenia między urządzeniami może potrwać do 15 sekund.

Uruchom ponownie nadajnik i odbiornik.

Sprawdź siłę sygnału routera Wi-Fi nadajnika w aplikacji Baby Monitor+. Najlepiej działa, gdy pokazuje „Doskonały” lub „Dobry”. Jeśli sygnał jest słaby, przenieś router Wi-Fi bliżej nadajnika lub użyj wzmacniacza Wi-Fi, aby zapewnić dobre i stabilne połączenie w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Zresetuj router i modem. Odłącz zasilanie, odczekaj około 10 sekund i podłącz je ponownie.

Aby zapewnić stabilne połączenie, szczególnie w godzinach nocnych, należy upewnić się, że nadajnik jest podłączony do gniazdka elektrycznego za pomocą odpowiedniego zasilacza. Zawsze używaj dostarczonego zasilacza, aby uzyskać optymalną wydajność ładowania.

Aby zapewnić stabilne połączenie, szczególnie w godzinach nocnych, należy upewnić się, że nadajnik jest podłączony do gniazdka elektrycznego za pomocą odpowiedniego zasilacza. Zawsze używaj dostarczonego zasilacza, aby uzyskać optymalną wydajność ładowania. Jeśli korzystasz z trybu bezpośredniego, wypróbuj tryb automatyczny lub odwrotnie. Przetestuj i wypróbuj, który tryb najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.