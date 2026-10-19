Dlaczego diody LED nie świecą się na bezprzewodowym odkurzaczu Philips 7000 lub 8000?
Może być kilka powodów, dla których diody LED na bezprzewodowym odkurzaczu Philips 7000 lub 8000 nie włączają się. Dowiedz się poniżej, jak w prosty sposób rozwiązać ten problem.
W menu na wyświetlaczu można sprawdzić, czy diody LED są wyłączone. Jeśli nie potwierdzisz wyboru włączenia diod LED za pomocą przycisku menu, diody LED pozostaną wyłączone (patrz rysunek). Aby znaleźć funkcję i włączyć diody LED, zapoznaj się z poniższymi krokami i filmem:
Naciśnij przycisk menu i włącz funkcję podświetlenia.
Potwierdź, naciskając ponownie przycisk menu.
Aby zmienić jasność podświetlenia, należy przełączać dostępne poziomy przyciskami „+” i „-” i potwierdzić, naciskając ponownie przycisk menu. Dostępne są trzy różne opcje: bardzo jasne, jasne i bez światła.
Poniżej znajduje się film „Jak korzystać z odkurzacza bezprzewodowego Philips Aqua (Plus)”, w którym wyjaśniono, jak włączyć diody LED (0:15–0:33)
Uwaga: Tytuł filmu wskazuje na urządzenie z serii 8000, ale przedstawione informacje mają zastosowanie do urządzeń z serii 7000, które mają to samo menu.
Diody LED na akcesoriach włączają się tylko po podłączeniu szczelinówki (1), narzędzia łączonego (2), nasadki do tapicerki (3) lub miękkiej szczotki (4) bezpośrednio do urządzenia. Diody LED nie zapalają się po podłączeniu akcesoriów do rury. Upewnij się, że diody LED są włączone w menu, jak wyjaśniono w pierwszej części tego artykułu.
Uwaga:
na rurze i odkurzaczu ręcznym działają tylko diody LED głównej dyszy.
Mini elektroszczotka (5) nie jest wyposażona w światło.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›