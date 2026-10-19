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Dlaczego diody LED nie świecą się na bezprzewodowym odkurzaczu Philips 7000 lub 8000?

Może być kilka powodów, dla których diody LED na bezprzewodowym odkurzaczu Philips 7000 lub 8000 nie włączają się. Dowiedz się poniżej, jak w prosty sposób rozwiązać ten problem.
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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