Dlaczego diody LED nie świecą się na bezprzewodowym odkurzaczu Philips 7000 lub 8000?

W menu na wyświetlaczu można sprawdzić, czy diody LED są wyłączone. Jeśli nie potwierdzisz wyboru włączenia diod LED za pomocą przycisku menu, diody LED pozostaną wyłączone (patrz rysunek). Aby znaleźć funkcję i włączyć diody LED, zapoznaj się z poniższymi krokami i filmem:

Naciśnij przycisk menu i włącz funkcję podświetlenia.

Potwierdź, naciskając ponownie przycisk menu.

Aby zmienić jasność podświetlenia, należy przełączać dostępne poziomy przyciskami „+” i „-” i potwierdzić, naciskając ponownie przycisk menu. Dostępne są trzy różne opcje: bardzo jasne, jasne i bez światła.

Poniżej znajduje się film „Jak korzystać z odkurzacza bezprzewodowego Philips Aqua (Plus)”, w którym wyjaśniono, jak włączyć diody LED (0:15–0:33)