Nie mogę znaleźć zasilacza/ładowarki USB dla mojego produktu firmy Philips

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Pamiętaj również, że w różnych wersjach witryny internetowej firmy Philips mogą występować różne nazwy produktów i numery modeli (np. „zasilacz EU” lub „CP1607/01”). Sprawdź opis produktu. Jeśli jest w nim numer „HQ87”, jest to właściwy zasilacz dla Twojego produktu.