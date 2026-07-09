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Nie mogę znaleźć zasilacza/ładowarki USB dla mojego produktu firmy Philips

Jeśli nie możesz znaleźć zasilacza/ładowarki USB do urządzenia Philips, zapoznaj się z poniższymi informacjami. 

Informacje te odnoszą się do zasilacza HQ87, który służy do podłączania przewodu USB-A do ładowania do gniazda zasilania. Nadaje się do urządzeń do golenia, toalety męskiej i pielęgnacji firmy Philips, które są wyposażone w kabel USB do ładowania (w tym golarki / maszynki do golenia, OneBlade, golarki damskie i trymery wielofunkcyjne).

Dostępność różni się w zależności od lokalizacji, więc wybierz odpowiednią sekcję dla swojego kraju.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XP9407/37 , HS9980/15 , QP6507/23 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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