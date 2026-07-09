Nie mogę znaleźć zasilacza/ładowarki USB dla mojego produktu firmy Philips
Jeśli nie możesz znaleźć zasilacza/ładowarki USB do urządzenia Philips, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Informacje te odnoszą się do zasilacza HQ87, który służy do podłączania przewodu USB-A do ładowania do gniazda zasilania. Nadaje się do urządzeń do golenia, toalety męskiej i pielęgnacji firmy Philips, które są wyposażone w kabel USB do ładowania (w tym golarki / maszynki do golenia, OneBlade, golarki damskie i trymery wielofunkcyjne).
Dostępność różni się w zależności od lokalizacji, więc wybierz odpowiednią sekcję dla swojego kraju.
Jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, kliknij tutaj, aby zamówić zasilacz. Pamiętaj, że trzeba wprowadzić pełny numer modelu (w tym cyfry po ukośniku). Można go znaleźć na opakowaniu lub paragonie/fakturze za produkt.
Jeśli mieszkasz w Kanadzie, skontaktuj się z nami telefonicznie, aby zamówić zasilacz. Należy wskazać, że do produktu potrzebny jest zasilacz USB HQ87.
Jeśli mieszkasz w Europie, Azji, Afryce, Ameryce (z wyjątkiem USA i Kanady) lub Oceanii, kliknij tutaj i wyszukaj „HQ87” lub „zasilacza ścienny USB” w pasku wyszukiwania u góry strony. Pamiętaj, że pasek wyszukiwania w górnej części tej strony został zoptymalizowany w celu zlokalizowania informacji o pomocy technicznej dla produktu. Dlatego ważne jest, aby kliknąć podane łącze i użyć funkcji wyszukiwania na nowej stronie, a nie na tej.
Pamiętaj również, że w różnych wersjach witryny internetowej firmy Philips mogą występować różne nazwy produktów i numery modeli (np. „zasilacz EU” lub „CP1607/01”). Sprawdź opis produktu. Jeśli jest w nim numer „HQ87”, jest to właściwy zasilacz dla Twojego produktu.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XP9407/37 , HS9980/15 , QP6507/23 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›