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Często dochodzi do utraty połączenia między nadajnikiem a aplikacją

Jeśli połączenie między nadajnikiem a aplikacją Philips Avent Baby Monitor+ jest niezadowalające, wykonaj poniższe czynności, aby poprawić połączenie.

  • Sprawdź, czy połączenie Wi-Fi jest dobre i stabilne. Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi na stronie ustawień aplikacji. Najlepiej działa, gdy pokazuje „Doskonały” lub „Dobry”. W przeciwnym razie użyj wzmacniacza sygnału sieci Wi-Fi, aby uzyskać silniejszy sygnał.
  • Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji Philips Avent Baby Monitor+. Jeśli nie, zaktualizuj aplikację w smartfonie.
  • Uruchom ponownie aplikację Philips Avent Baby Monitor+ na smartfonie.
  • Uruchom ponownie modem i/lub router.
  • Uruchom ponownie nadajnik, naciskając wyłącznik.

Czy nadal występują problemy z połączeniem? Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie pomaga, skontaktuj się z nami.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD973/26 , SCD971/26 .

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