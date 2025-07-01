Pomoc Philips Często dochodzi do utraty połączenia między nadajnikiem a aplikacją

Jeśli połączenie między nadajnikiem a aplikacją Philips Avent Baby Monitor+ jest niezadowalające, wykonaj poniższe czynności, aby poprawić połączenie.

Sprawdź, czy połączenie Wi-Fi jest dobre i stabilne. Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi na stronie ustawień aplikacji. Najlepiej działa, gdy pokazuje „Doskonały” lub „Dobry”. W przeciwnym razie użyj wzmacniacza sygnału sieci Wi-Fi, aby uzyskać silniejszy sygnał.

Upewnij się, że używasz najnowszej wersji aplikacji Philips Avent Baby Monitor+. Jeśli nie, zaktualizuj aplikację w smartfonie.

Uruchom ponownie aplikację Philips Avent Baby Monitor+ na smartfonie.

Uruchom ponownie modem i/lub router.

Uruchom ponownie nadajnik, naciskając wyłącznik.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD973/26 , SCD971/26 .