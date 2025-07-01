Często dochodzi do utraty połączenia między nadajnikiem a aplikacją

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Raty 3x0% z Klarna
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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD973/26 , SCD971/26 .
Jakie urządzenia są kompatybilne z moją elektroniczną nianią Premium Connected Baby Monitor?
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Jakie dane osobowe są analizowane i przechowywane przez SenseIQ?
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