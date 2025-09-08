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Urządzenie Philips Lumea nie emituje błysku

Jeśli urządzenie Lumea nie emituje błysku, może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

  • Skóra może być zbyt ciemna
  • Nasadka nie jest prawidłowo podłączona
  • Urządzenie nie ma właściwego kontaktu ze skórą
  • Czujnik jest zabrudzony

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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRI953/02, BRI950/00R1, BRI973/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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