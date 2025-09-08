Urządzenie Philips Lumea nie emituje błysku

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Jeśli urządzenie Lumea nie emituje błysku, może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:
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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRI953/02, BRI950/00R1, BRI973/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy można używać urządzenia Philips Lumea w czasie ciąży lub karmienia piersią?
Czy korzystanie z urządzenia Philips Lumea wywołuje efekty uboczne?
Jak często należy korzystać z urządzenia Philips Lumea?
Jak przygotować się do korzystania z urządzenia Philips Lumea?
Dlaczego urządzenie Philips Lumea nagrzewa się podczas użytkowania?
Czy mogę stosować urządzenie Philips Lumea w okolicy bikini?
Czy urządzenie Philips Lumea jest odpowiednie do wszystkich odcieni skóry i kolorów włosów na ciele?
Czy efekty będą lepsze, jeśli będę częściej korzystać z urządzenia Lumea?
W jakim wieku można zacząć korzystać z urządzenia Philips Lumea?
Czy mężczyźni też mogą używać urządzenia Philips Lumea?
Czy błyski Philips Lumea są bezpieczne dla oczu?
Jak dobrać właściwą intensywność światła urządzenia Philips Lumea?
Dlaczego w nasadce mojego urządzenia Philips Lumea brakuje szkiełka?
Jak należy czyścić urządzenie Philips Lumea?
Dlaczego na szkiełku urządzenia Philips Lumea znajduje się pęcherzyk powietrza?
Dlaczego trzeba usunąć owłosienie przed zabiegiem z użyciem urządzenia Philips Lumea?
Jakie są różnice między nasadkami Philips Lumea?
Jak uzyskać zamierzone rezultaty z urządzeniem Philips Lumea?