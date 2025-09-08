Urządzenie Philips Lumea nie emituje błysku

Zapoznaj się z tabelami odcieni skóry i kolorów włosów w instrukcji obsługi (dostępnymi również w Internecie), aby dowiedzieć się, czy urządzenie Lumea jest dla Ciebie odpowiednie.

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, urządzenie Lumea zapobiega emisji błysku, jeśli zabiegowi mają być poddane obszary skóry, które są zbyt ciemne.

Należy pamiętać, że może się to również zdarzyć po opalaniu.