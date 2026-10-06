Woda/para wycieka z pokrętła funkcji odkamieniania i pod podstawą żelazka z generatorem pary Philips

W przypadku zużycia gumowej uszczelki woda i/lub para mogą wyciekać z pokrętła EASY DECALC. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany pokrętła EASY DECALC.

Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.