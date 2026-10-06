Woda/para wycieka z pokrętła funkcji odkamieniania i pod podstawą żelazka z generatorem pary Philips
Jeśli powierzchnia pod podstawą żelazka z generatorem pary Philips ulegnie zamoczeniu lub para i/lub woda wydostają się spod pokrętła EASY DECALC, znajdź możliwe przyczyny i rozwiązania w naszym artykule poniżej.
Wyłącz urządzenie i poczekaj dwie godziny, aż ostygnie. Odkręć i ponownie załóż pokrętło, aby upewnić się, że jest odpowiednio dokręcone.
W przypadku zużycia gumowej uszczelki woda i/lub para mogą wyciekać z pokrętła EASY DECALC. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany pokrętła EASY DECALC.
Jeśli powyższe rozwiązania nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:PSG7200/30, PSG8300/20, PSG8200/70. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›