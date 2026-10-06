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Woda/para wycieka z pokrętła funkcji odkamieniania i pod podstawą żelazka z generatorem pary Philips

Jeśli powierzchnia pod podstawą żelazka z generatorem pary Philips ulegnie zamoczeniu lub para i/lub woda wydostają się spod pokrętła EASY DECALC, znajdź możliwe przyczyny i rozwiązania w naszym artykule poniżej.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: PSG7200/30, PSG8300/20, PSG8200/70. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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