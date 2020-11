Podczas doręczenia prosimy sprawdzić poprawność zawartości zamówienia, a także upewnić się, że kartonowe opakowanie jest zapieczętowane i nie zostało otwarte. Jeśli nie jesteś zadowolony/a ze stanu dostarczonego zamówienia, należy go nie przyjmować. Kurier zwróci paczkę do naszego magazynu. Zwrot środków wykonywany jest zwykle w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu zweryfikowania przez nas otrzymanej od Ciebie przesyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 14 dni od daty zgłoszenia zwrotu.