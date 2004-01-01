Daje pacjentom pewność i wygodę zasilania swoich urządzeń do terapii PAP za pomocą zestawu akumulatora Philips Respironics. Zestaw zawiera zasilacz UPS urządzeń do terapii zaburzeń oddychania podczas snu DreamStation i System One.
Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu pacjentom spokoju ducha
Zasilacz UPS
Po wyczerpaniu energii zasilacz UPS akumulatora pomoże ograniczyć przerwy w terapii. Podłączenie zestawu akumulatora do zasilacza urządzenia do terapii zaburzeń oddychania podczas snu pozwala utrzymać jego naładowanie na czas podróży.
Idealny w podróży
Można go bez trudu zabrać ze sobą
Nasz najlżejszy i najmniejszy akumulator, który można bez trudu zabrać ze sobą i kontynuować terapię poza domem. Ma niewielkie wymiary i waży tylko kilogram. Aby ograniczyć liczbę zabieranych w podróż przewodów, do ładowania akumulatora używa się zasilacza urządzenia do terapii Philips Respironics.
Pewność podczas dłuższych podróży
Spełnia wymogi FAA w zakresie transportu powietrznego (akumulator litowo-jonowy 90 W) i zapewnia zasilanie przez ponad 14 godzin¹.
Idealny w podróży
Nasz najlżejszy i najmniejszy akumulator, który można bez trudu zabrać ze sobą i kontynuować terapię poza domem. Ma niewielkie wymiary i waży tylko kilogram. Aby ograniczyć liczbę zabieranych w podróż przewodów, do ładowania akumulatora używa się zasilacza urządzenia do terapii Philips Respironics.
Pewność podczas dłuższych podróży
Spełnia wymogi FAA w zakresie transportu powietrznego (akumulator litowo-jonowy 90 W) i zapewnia zasilanie przez ponad 14 godzin¹.
¹ Korzystanie z akumulatora urządzenia PAP — warunki testowania czasu działania: tryb CPAP, ciśnienie na poziomie 10 cmH2O, bez nawilżania z podgrzewaniem lub podgrzewania przewodu.
Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.