Można go bez trudu zabrać ze sobą

Nasz najlżejszy i najmniejszy akumulator, który można bez trudu zabrać ze sobą i kontynuować terapię poza domem. Ma niewielkie wymiary i waży tylko kilogram. Aby ograniczyć liczbę zabieranych w podróż przewodów, do ładowania akumulatora używa się zasilacza urządzenia do terapii Philips Respironics.