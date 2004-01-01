Wyszukiwane terminy

PAP Battery Kit

Akumulator litowo-jonowy ze zintegrowanym zasilaczem UPS

Daje pacjentom pewność i wygodę zasilania swoich urządzeń do terapii PAP za pomocą zestawu akumulatora Philips Respironics. Zestaw zawiera zasilacz UPS urządzeń do terapii zaburzeń oddychania podczas snu DreamStation i System One.

Cechy
Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu pacjentom spokoju ducha

Zasilacz UPS

Po wyczerpaniu energii zasilacz UPS akumulatora pomoże ograniczyć przerwy w terapii. Podłączenie zestawu akumulatora do zasilacza urządzenia do terapii zaburzeń oddychania podczas snu pozwala utrzymać jego naładowanie na czas podróży.

Idealny w podróży

Można go bez trudu zabrać ze sobą

Nasz najlżejszy i najmniejszy akumulator, który można bez trudu zabrać ze sobą i kontynuować terapię poza domem. Ma niewielkie wymiary i waży tylko kilogram. Aby ograniczyć liczbę zabieranych w podróż przewodów, do ładowania akumulatora używa się zasilacza urządzenia do terapii Philips Respironics.

Pewność podczas dłuższych podróży

Pewność podczas dłuższych podróży

Spełnia wymogi FAA w zakresie transportu powietrznego (akumulator litowo-jonowy 90 W) i zapewnia zasilanie przez ponad 14 godzin¹.

Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu pacjentom spokoju ducha

Zasilacz UPS

Po wyczerpaniu energii zasilacz UPS akumulatora pomoże ograniczyć przerwy w terapii. Podłączenie zestawu akumulatora do zasilacza urządzenia do terapii zaburzeń oddychania podczas snu pozwala utrzymać jego naładowanie na czas podróży.

Idealny w podróży

Można go bez trudu zabrać ze sobą

Nasz najlżejszy i najmniejszy akumulator, który można bez trudu zabrać ze sobą i kontynuować terapię poza domem. Ma niewielkie wymiary i waży tylko kilogram. Aby ograniczyć liczbę zabieranych w podróż przewodów, do ładowania akumulatora używa się zasilacza urządzenia do terapii Philips Respironics.

Pewność podczas dłuższych podróży

Pewność podczas dłuższych podróży

Spełnia wymogi FAA w zakresie transportu powietrznego (akumulator litowo-jonowy 90 W) i zapewnia zasilanie przez ponad 14 godzin¹.

Dowiedz się, co oznacza certyfikacja zgodności wyrobów z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych Unii Europejskiej (MDR UE)

Specyfikacja

Szczegółowy opis produktu
Szczegółowy opis produktu
Spis treści
  • Akumulator litowo-jonowy z etui, przewód urządzenia PAP, dwa adaptery urządzenia System One 50.
Zgodność
  • Kompatybilne z urządzeniami CPAP i BiPAP z serii DreamStation oraz System One 50 i 60.
Źródło zasilania
  • Korzysta z zasilacza urządzenia DreamStation lub System One. Dodatkowy zasilacz nie jest dostępny.
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
  • Nie
Kategoria produktu
  • Terapia zaburzeń oddychania podczas snu
Typ produktu
  • Akcesoria do aparatów do leczenia bezdechu sennego
Recepta
  • Niewymagane
Czas pracy
  • 14 godzin¹
Ponowne naładowanie
  • 3–4 godziny
Minimalny okres eksploatacji
  • ≥ 70% pojemności znamionowej po 1000 cyklach
Pojemność
  • 90 W
Gwarancja
  • 6 miesięcy
Wymiary
  • 3,175 cm × 13,335 cm × 22,86 cm
Waga
  • 1,02 kg
  • ¹ Korzystanie z akumulatora urządzenia PAP — warunki testowania czasu działania: tryb CPAP, ciśnienie na poziomie 10 cmH2O, bez nawilżania z podgrzewaniem lub podgrzewania przewodu.

