Zastrzeżenie

Systemy Zenition z mobilnym ramieniem C są dostępne w sprzedaży w ograniczonej liczbie krajów. W celu sprawdzenia dostępności w danym kraju należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem.

1. Wyniki uzyskano podczas testów z udziałem użytkowników, przeprowadzonych w listopadzie 2013 r. w niezależnej firmie Use-Lab GmbH. W testach brało udział 30 członków personelu klinicznego z USA (15 lekarzy we współpracy z 15 pielęgniarkami lub technikami RTG), którzy przeprowadzali symulowane zabiegi przy użyciu mobilnych systemów X-ray Philips w symulowanej sali operacyjnej. Żadne z tych osób nie współpracowały ze sobą wcześniej.

3. Obrazy kliniczne zostały uzyskane w systemie Veradius Unity i nie przedstawiają ostatecznej jakości obrazów pozyskiwanych z wykorzystaniem systemu Zenition 70 z ruchomym ramieniem C.

Systemy Zenition 70 są dostępne w sprzedaży tylko w niektórych krajach. Informacji na temat dostępności udziela lokalny przedstawiciel firmy Philips.

Niektóre z pokazanych elementów wyposażenia systemu Zenition 70, są dostępne jako opcje.

Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego.

Firma Philips zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych i/lub zaprzestania wytwarzania jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia bądź jakichkolwiek zobowiązań, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z korzystania z niniejszej publikacji.

Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.