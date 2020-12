Niezawodność i przewidywalność to cechy o kluczowym znaczeniu w obrazowaniu MR. To właśnie z myślą o nich zaprojektowano system Ingenia Prodiva 1.5T CS firmy Philips. W tym celu wyposażono go w sprawdzoną cyfrową szerokopasmową technologię dStream stosowaną w ponad 2000 aparatów zainstalowanych na całym świecie. Uproszczony przebieg obrazowania Breeze Workflow od samego początku wspomaga użytkowników o różnym poziomie doświadczenia w rutynowym przeprowadzaniu powtarzalnych badań MR. Niskie koszty instalacji, niewielkie wymiary, dostępność ciągłego wsparcia technicznego i łatwość modernizacji pozwalają przewidzieć całkowity koszt utrzymania i zapewniają spokój ducha.