Doskonałość kliniczna pod każdym względem — system Ingenia 3.0T oferuje pewność rozpoznań, dostęp do zaawansowanych aplikacji oraz tak ważną we współczesnych placówkach szybkość wykonywania badań. Dzięki architekturze dStream system Ingenia zapewnia wysoką jakość obrazów charakteryzującą się wyrazistością i szybkością właściwą technologii cyfrowej. Z kolei technologia iPatient zapewnia spersonalizowane obrazowanie, dostosowane do potrzeb każdego pacjenta.