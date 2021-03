Ultrasonograf ClearVue 650 firmy Philips jest elegancki i wszechstronny, dzięki czemu można go stosować w każdych warunkach i do wykonywania badań każdego rodzaju. Spośród innych aparatów wyróżnia go najlepsza w tej klasie jakość obrazu i intuicyjna obsługa. Dzięki niemu można w łatwy sposób uzyskać znakomitą jakość obrazowania 2D i 3D/4D.