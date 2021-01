Defibrylator szkoleniowy AED Trainer 3 przygotowuje ratowników do korzystania z podstawowych funkcji defibrylatorów HeartStart FR3. Zawiera on 8 scenariuszy szkoleniowych opracowanych na podstawie danych ERC/AHA i uwzględniających podanie wyładowania i użycie RKO – ma to na celu odzwierciedlić sytuacje, które naprawdę mogą się zdarzyć.