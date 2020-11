Monitor IntelliVue MX800 to pierwsze rozwiązanie firmy Philips, które łączy w sobie funkcję monitorowania pacjenta z funkcją centrali informacji klinicznych. Został zaprojektowany z myślą o ułatwieniu dostępu do niezbędnych danych pacjenta, a co za tym idzie większej pewności rozpoznań na wszystkich szpitalnych oddziałach.