Pinnacle³ Professional to szybki i elastyczny system klasy serwerowej przeznaczony do pracy z aplikacją Pinnacle³ w małych i średnich klinikach z maksymalnie trzema akceleratorami liniowymi. Umożliwia dostęp do danych z praktycznie każdego miejsca, a do tego jest skalowalny, dzięki czemu dostosowuje się do zmieniających się potrzeb użytkownika.