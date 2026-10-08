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Monitorowanie MR
Divided Small Infant Disposable Cannula
Divided Small Infant Disposable Cannula
Monitorowanie pacjenta w środowisku MR
Monitorowanie MR
Divided Small Infant Disposable Cannula
Monitorowanie pacjenta w środowisku MR
Monitorowanie MR
Do stosowania u jednego pacjenta. Dzielona kaniula do jednoczesnego podawania O2 i próbkowania EtCO2.
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Specyfikacje
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
Po jednej sztuce
Jednorazowy lub wielorazowy
Jednorazowego użytku
Do stosowania na ciele pacjenta
Niemowlęta/noworodki
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
866185 (Expression MR400)
Brak zawartości lateksu
Nie zawiera lateksu
Sterylny lub niesterylny
Niesterylny
Masa opakowania
0,070 kg
Zastrzeżenie
Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.
Philips — jednorazowa mała kaniula dzielona dla małych niemowląt - Philips