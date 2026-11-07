Zestaw odprowadzeń przedsercowych do elektrokardiografów serii PageWriter TC, z kolorowym oznaczeniem zgodnym z normami AAMI i IEC. W skład zestawu wchodzi jedno odprowadzenie 3 w 1 (Trident) 70 cm, 12 par kolorowych pierścieni, 3 brązowe pierścienie podstawy, 3 białe pierścienie podstawy (zgodne z normą AAMI i IEC), 3 łączniki do wtyków bananowych, 4 etykiety z opisem odprowadzeń Trident Yoke (V1–V3, V4–V6, C1–C3, C4–C6) oraz instrukcja obsługi. Odprowadzenie Trident jest dostarczane w stanie zmontowanym wraz z separatorem odprowadzeń.