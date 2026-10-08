Jednostka miary
2/każdy
Jednorazowy lub wielorazowy
Wielokrotnego użytku
Do stosowania na ciele pacjenta
Dzieci i niemowlęta
Zalecana waga pacjenta
10–50 kg
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
- System monitorowania pacjenta w środowisku MR Expression MR400 (866185)
- System monitorowania pacjenta w środowisku MR Expression MR200 (866120)
- Monitor pacjenta Essential do stosowania w środowisku MR (865353)
Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
989803161991
Brak zawartości lateksu
Tak
Sterylny lub niesterylny
Niesterylny
Masa opakowania
0,086 kg
Posiada certyfikat CE
Tak