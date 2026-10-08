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Monitorowanie MR
LoFlo CO2 with Airway Adapters (20)
LoFlo CO2 with Airway Adapters (20)
Monitorowanie pacjenta w środowisku MR
Monitorowanie MR
LoFlo CO2 with Airway Adapters (20)
Monitorowanie pacjenta w środowisku MR
Monitorowanie MR
Do monitorów bez skonfigurowanej opcji monitorowania środków anestetycznych.
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Specyfikacje
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
Op. 20 szt.
Jednorazowy lub wielorazowy
Jednorazowego użytku
Do stosowania na ciele pacjenta
Dorośli
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
866185 (Expression MR400)
866120 (Expression MR200)
Sterylny lub niesterylny
Niesterylny
Brak zawartości lateksu
Tak
Posiada certyfikat CE
Tak
Zastrzeżenie
Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.
Philips — HC989803183291 - Philips