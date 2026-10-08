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Module Battery Charger
Module Battery Charger
Monitorowanie pacjenta w środowisku MR
Monitorowanie MR
Module Battery Charger
Monitorowanie pacjenta w środowisku MR
Monitorowanie MR
Do ładowania akumulatorów modułu bezprzewodowego, nr kat. 989803191341 (Gen 3) i 989803152881 (Gen 2). Zasilacz nie jest sprzedawany oddzielnie.
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Specyfikacje
Szczegółowe dane produktu
Jednostka miary
Po jednej sztuce
Jednorazowy lub wielorazowy
Wielokrotnego użytku
Akumulator (wielokrotne ładowanie)
Tak
Typ baterii/akumulatora
Litowo-jonowy
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
866185 (Expression MR400) 866120 (Expression MR200)
Zastrzeżenie
Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.
Philips — ładowarka modułu zastępuje zasilacz, nr kat. 9023 (989803152891) - Philips