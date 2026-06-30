Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare

Do użytku z: monitorami pacjenta Efficia (863300, 863301, 863302, 863303, 863304) i defibrylatorem (867172).

Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips

Akcesoria CapnoTrak zostały zatwierdzone do użytku z wbudowanym mechanizmem CapnoTrak. Nie zweryfikowano stosowania akcesoriów innych niż marki Respironics i nie można zagwarantować ich prawidłowego działania.

Kategoria produktu

Kapnografia

Typ produktu

Przewód osuszający

Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów

Wielokrotnego użytku

Posiada certyfikat CE

Tak

Masa opakowania

1,5 grama

Jednostka opakowania

10 szt. w torebce

Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)

Tak

Sterylny LUB niesterylny

Niesterylny

Minimalny okres przydatności do użytku

nie dotyczy

Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi

Akcesoria CapnoTrak zostały zatwierdzone do użytku z modułem CapnoTrak.

Technologia

SideStream

Do stosowania na ciele pacjenta

Dorośli, dzieci, niemowlęta/noworodki

Pacjenci zaintubowani lub niezaintubowani

Oba zastosowania

Z tlenem