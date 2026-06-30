Do użytku z wyposażeniem Philips Healthcare
Do użytku z: monitorami pacjenta Efficia (863300, 863301, 863302, 863303, 863304) i defibrylatorem (867172).
Do użytku z wyposażeniem medycznym dostawców innych niż firma Philips
Akcesoria CapnoTrak zostały zatwierdzone do użytku z wbudowanym mechanizmem CapnoTrak. Nie zweryfikowano stosowania akcesoriów innych niż marki Respironics i nie można zagwarantować ich prawidłowego działania.
Kategoria produktu
Kapnografia
Typ produktu
Przewód osuszający
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
Wielokrotnego użytku
Posiada certyfikat CE
Tak
Masa opakowania
1,5 grama
Jednostka opakowania
10 szt. w torebce
Do produkcji nie użyto lateksu (kauczuku naturalnego)
Tak
Sterylny LUB niesterylny
Niesterylny
Minimalny okres przydatności do użytku
nie dotyczy
Do użytku z innymi materiałami eksploatacyjnymi
Akcesoria CapnoTrak zostały zatwierdzone do użytku z modułem CapnoTrak.
Technologia
SideStream
Do stosowania na ciele pacjenta
Dorośli, dzieci, niemowlęta/noworodki
Pacjenci zaintubowani lub niezaintubowani
Oba zastosowania
Z tlenem
nie dotyczy