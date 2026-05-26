Czujnik Nasal Alar FAST SpO2 firmy Philips zapewnia wiarygodne monitorowanie saturacji tlenowej na zaopatrywanym przez tętnice szyjne skrzydełku nosa, czyli w miejscu o doskonałym ukrwieniu. Lokalizacja ta pozwala uzyskać silny i stały sygnał, a także jest mniej podatna na zwężanie się naczyń krwionośnych w porównaniu z kończynami¹, dzięki czemu sygnały są dokładne i wiarygodne — nawet w wymagających warunkach, takich jak niska perfuzja i centralizacja krążenia². Czujnik ten, stworzony z myślą o wygodzie i trwałości, nie jest samoprzylepny i może być używany u jednego pacjenta przez maksymalnie siedem dni na różnych oddziałach.