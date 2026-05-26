Jednorazowy lub wielorazowy
Wielokrotnego użytku
Do stosowania na ciele pacjenta
Dziecko; dorosły
Zalecana waga pacjenta
>40 kg
Zastępuje produkt
989803128641 (M1196T)
Długość kabla
0,90 m
Możliwość użycia z produktami firm innych niż Philips
Nie
Do użytku ze sprzętem firmy Philips
863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A,
Do użytku z materiałami eksploatacyjnymi firmy Philips
M1943A, M1943AL
Sterylny lub niesterylny
Niesterylny
Masa opakowania
0,24 kg
Minimalny okres przydatności do użytku
Brak
Posiada certyfikat CE
Tak
Do stosowania u jednego pacjenta LUB u wielu pacjentów
Do użytku u wielu pacjentów