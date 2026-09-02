FlexVision Pro zapewnia pełną kontrolę przy stole zabiegowym dzięki intuicyjnemu sterowaniu przy użyciu myszy

Rozwiązanie FlexVision Pro upraszcza pracę dzięki intuicyjnemu sterowaniu wszystkimi dostępnymi aplikacjami za pomocą myszy z poziomu stołu. Oznacza to mniejszą potrzebę opuszczania pola sterylnego podczas zabiegu, co skraca czas jego trwania, oszczędza cenne siły personelu zabiegowego i zwiększa wydajność pracy. Rozwiązanie to pozwala również tworzyć nieograniczoną liczbę układów ekranu oraz zmieniać rozmiar obrazów w czasie rzeczywistym i przechwytywać je jednym kliknięciem podczas wykonywania pomiarów przy stole zabiegowym.