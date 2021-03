Planowanie IMRT niesie dziś ze sobą wiele wyzwań. Często jest to czasochłonny proces generujący niespójne wyniki. Planowanie leczenia IMRT składa się z wielu kroków, które często opóźniają rozpoczęcie leczenia. Proces ten jest nudny i powtarzalny, a dodatkowo wymaga interakcji między osobą planującą a lekarzem. Jakość planowania różni się w zależności od użytkownika, co powoduje brak spójności w leczeniu. Aplikacja Pinnacle³ Auto-Planning znacznie ułatwia cały ten proces i czyni go mniej czasochłonnym i bardziej powtarzalnym.