Łatwiejsze pełne pokrycie guza

Oferowane przez nas oprogramowanie XperGuide do wspomagania ablacji pozwala uwidocznić określone strefy ablacji oraz odległość pomiędzy zaplanowanymi igłami ablacyjnymi w widoku 3D na podstawie danych technicznych producenta każdej z nich. Wizualizacja ta ukazuje izotermę wszystkich z igieł na skanie XperCT lub na uzyskanych wcześniej obrazach objętości MR bądź CT, pomagając lekarzom w zaplanowaniu położenia igły ablacyjnej pozwalającego pokryć zmianę poddawaną leczeniu. Planowanie toru igły odbywa się przez jego nakreślenie lub zdefiniowanie lokalizacji wejściowej i docelowej na skanach XperCT, MR lub CT. Pozwalając lekarzom na zaplanowanie toru kilku igieł, oprogramowanie XperGuide do wspomagania ablacji pomaga lekarzom w leczeniu nowotworów.