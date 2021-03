Niplette to przyrząd do korekty brodawek sutkowych przeznaczony dla mam, które ze względu na płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe mają trudności z karmieniem piersią. Dzięki delikatnej mocy ssania Niplette wyciąga brodawkę do niewielkiego uwypuklenia, umożliwiając z biegiem czasu naciąganie skróconych więzadeł i przewodów mlecznych.